加大人民公園 30年風波不斷

30年前，1992年8月25日，一名白人女青年在早上近6點鐘時，持一把彎刀闖進柏克萊加大 校長田長霖在校園中的官邸，此時田校長和夫人劉棣華仍在臥室熟睡，渾然不知，但學校警察 局的警報系統已經知道官邸有不速之客，警察用電話叫醒田校長，並指揮校長夫婦通過另一道門離開官邸。

警察局在校園另一端，警察指揮田校長避難同時，一小隊警察很快趕到官邸，開門進入，女青年看到警察，避入一洗手間，警察跟進去，女青年轉身持刀向警察撲去，警察開槍，女青年當場死亡。

這個女青年為何要行刺田校長？ 起因是柏克萊電報街上的人民公園(People Park)。最近，人民公園的新聞，又風風火火地上了一些報紙或電視的頭條。

人民公園占地近三英畝，儘管屬於加大，但人人都可進入。60年代反越戰高潮時，柏克萊加大是全美反戰重鎮之一，人民公園成為反戰示威聖地，多次爆發學生和警察衝突事件。最嚴重的一次，約6000名學生和示威者與近千名警察在此對峙。1969年5月，加大學生James Rector在這裡被警察開槍打死。

田長霖1990年3月22日就任柏克萊加大校長，此時的人民公園早已沒有反戰的肅殺之氣，而成了遊民 的天下，吸毒酗酒之事層出不窮；田長霖上任後的事情之一就是整頓人民公園。

1991年，加大在這裡興建了多個沙灘排球場，引發遊民權益人士抗議，他們在球場上靜坐，阻止學生使用排球場，一度和警方發生衝突。前述持刀企圖刺殺田校長的女青年，也參加了抗議活動 ，並因持有爆炸物和襲警被捕。她被打死後，從她身上搜出一張紙條，上面寫著：「我們願為這片土地赴死。你呢？」

當年的排球場已於1997年拆除，這也是田長霖辭去校長職務的一年，20多年後人民公園再次成為遊民的天堂。前幾天即8月3日，加大聘請的工程隊動工，要在人民公園興建供1100名學生使用的宿舍大樓，以及可供125名遊民居住的樓房，沒想到引發非常強烈的抗議，施工器具也遭到破壞，開工當天就被迫停工。

當年被警察打死的女青年叫Rosebud Denovo，死時19歲，她是那麼年輕，儘管做了錯事，但她的死還是令人惋惜。究意是怎樣的教育和生活環境，使她成長為這樣一個人？

在人民公園興建兩幢樓，預算為3億1200萬元，主要目的是幫助學生解決難以找到可負擔出租房問題，但是人民公園幾十年來風波不斷，建樓計畫未來如何，難以預測。