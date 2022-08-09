這兩年，電動車 風起雲湧，新牌子越來越多，競爭越來越激烈，接受電動車的人也越來越多；其中又以特斯拉(Tesla )更大受歡迎，聲勢蓋過通用和福特等美國車，也搶走日本車和歐洲車鋒頭，在灣區的街道上和公路上到處可見。Tesla已大大翻轉了美國的汽車文化。

那麼，我們如何了解電動車的發展情況？馬斯克上周在特斯拉(Tesla)的股東大會上，提到一個讓人掌握電動車發展的數字。他說，Tesla計畫，到2030年，每年生產2000萬輛電動車；為了達到這個年產量，需要10至12座超級工廠(Gigafactory)，每廠每年生產150萬至200萬輛車。

年產2000萬輛是個什麼概念？可作這樣的比較：全球最大汽車市場的中國，2021年總銷量是2627萬輛，美國則是1400萬輛(疫前的2019年，是1700萬輛)。Tesla十年前，即2012年，只賣出300輛，今年7月，歷來累計總共賣出300萬輛(大部分是過去兩年所產，特別是上海車廠2020年初投產以後)。過去十年只賣了300萬，十年之後每年可賣2000萬，這就是馬斯克的夢想。

Tesla現有四廠，一在灣區佛利蒙(Fremont)，去年生產44萬輛；二在上海，去年生產48萬輛；另外兩廠，分別設在德國柏林和德州奧斯丁，剛於今年3月和4月啟用。特斯拉去年所產的93萬輛車，全部出自上海和佛利蒙。

馬斯克說，今年稍後，將宣布增加一廠，可能設在加拿大；另外，今年5月，Tesla曾說，要在上海，增建另一年產45萬輛的新廠；因此新廠落成，Tesla在中國的年產量，就可達到100萬輛。近年中國的電動車生產商不斷增加，去年全中國的電動車銷量為299萬輛。

「促生產」是「新汽車革命」(用電動車和自駕車 取代汽油車)的重要工作，如果Tesla十年後可年產2000萬輛，將可反映電動車大大提高產量，以及提高普及性；以美國來說，電動車的普及性仍有待提高，因為在2021年的汽車銷售中，電動車只占4%。

電動車取代汽油車的革命，目的是拯救地球，要以清潔能源代替污染的汽油。但自駕車的革命，可能比電動化更重要，因為用自駕車取代人手，不但節省人力，還可減少人類駕車所造成的車禍。Tesla的自駕車夢想是，在今年底或明年初，推出「自駕出租車」(Robotaxi)。

美國是個汽車國，擁有很多汽車，平均每個美國人就擁有0.9輛。但這些汽車大部分時間都沒用，都停在車庫或停車場，所以Tesla的自駕車推出後，車主就可在自己不用汽車時，將汽車出租，就如Airbnb將房間短租出去一樣，車主因此還可賺到額外收入。