我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

蘋果與開源社區雙贏

金山人語

開源電腦作業系統Linux創辦人Linus Torvalds，日前發布了Linux最新內核5.19版。這本來不算是大新聞，Linux內核每隔一段時間就會更新，通常只有資訊業者和電腦玩家會關注。但是這次有所不同。因為Linus是在一台蘋果筆記本電腦Macbook上發布這項消息，而這台電腦正在運行「朝日」(Asahi Linux)作業系統。消息一傳出，立即在圈內引發轟動。

在蘋果電腦硬體上運行一個開源作業系統，而不是蘋果自己的MacOS作業系統，是破天荒新事件。蘋果的硬體與開源軟體結合，有不可低估重要影響。Linus在發布消息時稱對此期待已久，興奮之情溢於言表。

蘋果公司與開源社區FOSS(Free Open Source Software, 自由開源軟體)在理念文化上是兩個極端。自從創立起，蘋果就一直是完全封閉的系統。蘋果出品的硬體和軟體，都處於蘋果自己絕對控制之下。正常情況下，你要使用蘋果的軟體，就只能在蘋果自己的硬體產品，例如iPhone、iPad、Macbook上使用。同樣，如果你要使用蘋果的硬體，在那些產品上面你只能運行蘋果的軟體。

以Linux為代表的開源軟體社區則相反。這些充滿反叛精神的好漢認為，電腦軟體本質上就應該開源自由，鄙視微軟為代表的商業收費軟體。自從1991年Linux第一版起，就一直是FOSS開源自由軟體，也就是軟體的源碼完全公開，任何人都可以自由下載、使用、修改、重新發布。當然你修改後重新發布的軟體也必須是開源自由軟體，任何人都可以下載並自由使用你的軟體。

天下沒有免費午餐，但是確實有免費軟體，而且越來越好用。雖然FOSS的「F」代表「自由」，但FOSS軟體通常都免費。

Linus個人在電腦科技史上的地位完全可以與喬布斯和比爾蓋茨相提並論。如果說他沒有他們那樣家喻戶曉，僅僅因為他不是商人。他的Linux是免費軟體，沒有給它的創始人帶來巨額財富和世俗光環。

Linux催生了整個開源社區。今天開源軟體日趨繁榮，離不開Linux的貢獻。大家熟悉的安卓（Android），就是一種基於Linux內核的開源作業系統。從超級電腦到雲端伺服器，從專業工作站到許多個人電腦，都在運行Linux。

但是Linux的擁護者並不滿足。他們目標是要讓Linux在所有硬體平台上運行，並距離這個目標越來越近。蘋果的封閉式硬體可能是最後一塊尚待開發的領地。

開源社區想把Linux移植到蘋果電腦上運行，主要是被蘋果新發布的ARM處理器強大功能所吸引。本文開頭提到「朝日」計畫，目標就是開發一款能在蘋果ARM處理器上運行的Linux。如成功，廣大蘋果用戶有機會體驗不同的作業系統，Linux社區也能藉助蘋果的市場獲得更大空間，相信是雙贏。

蘋果 Macbook 雲端

上一則

「拳打腳踢 我肩膀骨折」北加70歲華人遭莫名襲擊

下一則

聖荷西減少槍支傷害法延期執行 是否過關仍有待觀察

延伸閱讀

蘋果傳將辦兩場秋季發表會 iPhone 14在9月上旬登場

蘋果傳將辦兩場秋季發表會 iPhone 14在9月上旬登場
怎麼拍出最美夏日光景？蘋果官方教你掌握「黃金光線」

怎麼拍出最美夏日光景？蘋果官方教你掌握「黃金光線」
料理功夫／甜菜三吃

料理功夫／甜菜三吃
專搶弱勢 青少年黨夥布碌崙地鐵站搶劫

專搶弱勢 青少年黨夥布碌崙地鐵站搶劫
慈濟人捐助灣景區非裔 用愛心贏得信任

慈濟人捐助灣景區非裔 用愛心贏得信任

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高