開源電腦作業系統Linux創辦人Linus Torvalds，日前發布了Linux最新內核5.19版。這本來不算是大新聞，Linux內核每隔一段時間就會更新，通常只有資訊業者和電腦玩家會關注。但是這次有所不同。因為Linus是在一台蘋果 筆記本電腦Macbook 上發布這項消息，而這台電腦正在運行「朝日」(Asahi Linux)作業系統。消息一傳出，立即在圈內引發轟動。

在蘋果電腦硬體上運行一個開源作業系統，而不是蘋果自己的MacOS作業系統，是破天荒新事件。蘋果的硬體與開源軟體結合，有不可低估重要影響。Linus在發布消息時稱對此期待已久，興奮之情溢於言表。

蘋果公司與開源社區FOSS(Free Open Source Software, 自由開源軟體)在理念文化上是兩個極端。自從創立起，蘋果就一直是完全封閉的系統。蘋果出品的硬體和軟體，都處於蘋果自己絕對控制之下。正常情況下，你要使用蘋果的軟體，就只能在蘋果自己的硬體產品，例如iPhone、iPad、Macbook上使用。同樣，如果你要使用蘋果的硬體，在那些產品上面你只能運行蘋果的軟體。

以Linux為代表的開源軟體社區則相反。這些充滿反叛精神的好漢認為，電腦軟體本質上就應該開源自由，鄙視微軟為代表的商業收費軟體。自從1991年Linux第一版起，就一直是FOSS開源自由軟體，也就是軟體的源碼完全公開，任何人都可以自由下載、使用、修改、重新發布。當然你修改後重新發布的軟體也必須是開源自由軟體，任何人都可以下載並自由使用你的軟體。

天下沒有免費午餐，但是確實有免費軟體，而且越來越好用。雖然FOSS的「F」代表「自由」，但FOSS軟體通常都免費。

Linus個人在電腦科技史上的地位完全可以與喬布斯和比爾蓋茨相提並論。如果說他沒有他們那樣家喻戶曉，僅僅因為他不是商人。他的Linux是免費軟體，沒有給它的創始人帶來巨額財富和世俗光環。

Linux催生了整個開源社區。今天開源軟體日趨繁榮，離不開Linux的貢獻。大家熟悉的安卓（Android），就是一種基於Linux內核的開源作業系統。從超級電腦到雲端 伺服器，從專業工作站到許多個人電腦，都在運行Linux。

但是Linux的擁護者並不滿足。他們目標是要讓Linux在所有硬體平台上運行，並距離這個目標越來越近。蘋果的封閉式硬體可能是最後一塊尚待開發的領地。

開源社區想把Linux移植到蘋果電腦上運行，主要是被蘋果新發布的ARM處理器強大功能所吸引。本文開頭提到「朝日」計畫，目標就是開發一款能在蘋果ARM處理器上運行的Linux。如成功，廣大蘋果用戶有機會體驗不同的作業系統，Linux社區也能藉助蘋果的市場獲得更大空間，相信是雙贏。