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外交說穿了就是交朋友

金山人語

中國已故前駐法大使吳建民的一些文章，近日在網上流傳。

吳建民被視為「鴿派」代表。在中國政治語境下，「鴿派」是貶義詞，等同於退讓軟弱，早已無立足之地。但吳建民的文章重新引起關注，是否表明，人們對咄咄逼人的戰狼外交己經厭倦並開始檢討反思？

吳建民2016年在一場意外中去世。那時，戰狼外交一詞還未開始流行，但自2010年代初起，中國逐漸放棄韜光養晦政策，外交上表現得越來越強硬和攻擊性，吳建民已有察覺，而他的一些預測更切中今日時局。

吳建民在多種場合強調，中國人要睜大眼睛，了解、認識世界。唯對世界有正確認識，才能妥善處理好中國和世界的關係，也才能做好國內的事。因此，他呼籲開放交流，走出去，了解外面發生的事情，以此觀照自己的不足。他認為，中國近代的落後，主因就是閉門鎖國，眼睛向內，夜郎自大。

鄭和下西洋是一次難得機遇，若繼續沿這條路走下去，中國歷史會改寫。但不幸，皇帝之後下令禁止出海違者砍頭，機遇就這樣溜走了。同樣，如康熙能像同時代的俄羅斯彼得大帝那樣，帶200人微服出訪歐洲，近代中國可能就不會遭受欺辱。

吳建民說，鄧小平搞改革開放，與當年留法經及文革後考察日本有很大關係。不了解別人的進步，也就不知自己的落後及如何改進。當然，走出去不是走馬觀花，只知皮毛。有人到法國考察，因看不到高樓大廈，竟認為法國太落後。「中國太需要懂世界的人才」。

對於近年日漸強大的民族主義和民粹主義， 吳建民提醒當局，不要讓這種情緒綁架國策。民族主義者打著愛國的旗號，民粹主義則裝出為民請命的樣子，二者都很有欺騙性。實際上，民族主義的本質是反對開放；民粹主義的目的則是阻撓改革。

因為不了解世界，許多人誤判時代的主題。吳建民當面批評一位將軍「該出手時就出手」的叫囂，指其沉迷於戰爭思維，總想打一仗，打不過美國，就打菲律賓，完全搞錯了時代。當今時代的主題，是和平與發展，而非戰爭與革命。只有開放與對話，而非封閉與對抗，才是人類文明進步的動力，也是中國復興的正途。

與戰狼外交截然不同，吳大使說，「外交說穿了就是交朋友」。中國要想真正比肩發達國家，至少還需五十年，而崛起之路有很多險阻，「切記，切記，不要夜郎自大。」

似乎已料到有今天，大使諄諄告誡，一個國家崛起過程中，外交面臨最壞的情況是什麼？是別人聯合起來反對你。最大的風險，是中國被推到前蘇聯的位置，成為眾矢之的。

言猶在耳，不可不慎。

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