汪道涵的「一個中國」很簡單：我們說的一個中國，不是中華人 民共和國，也不是中華民國，我們說的一個中國，是未來中國統一之後的一個中國。只要承認一個中國，什麼都可以商量。國名、國旗、國徽、國歌，都可以談。

1993年5月，時任中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）會長的汪道涵，率領該會常務副會長唐樹備等人，前往美國各地華人聚居城市，介紹之前一個月在新加坡舉行的汪辜（或辜汪）會談。

汪道涵在中國駐舊金山 總領事館的小禮堂，說了上述一番話，聞之略有震動。北京 方面對一個中國的一貫說詞是：世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

汪道涵所說的一個中國，是全新的說法，比慣有說法開明許多。

今年7月26日， 北京舉行「九二共識30周年紀念會」（九二共識並沒有30年，可另議）；7月28日，拜登總統和習近平主席舉行視訊會談；近日聯邦眾議院議長波洛西「訪台」之事等，每件事都觸及一個中國，也每每令人想起汪道涵當年說的一個中國。

汪道涵1981年至1985年擔任上海市長，從上海市長職務退下後改任上海市人民政府顧問；1988年，汪道涵顧問率領上海市男子籃球隊訪問上海的姐妹市舊金山。

汪道涵先拜會舊金山市議會，彼時市議會正在舉行每週例會，市議會議長John Molinari提出臨時動議以暫停會議，然後說，現場有尊敬的客人、前上海市長汪道涵先生和他的同僚，並介紹汪道涵此行的主要活動，全場鼓掌，接著Molinari離開會議廳，請汪道涵到他的辦公室小坐，交談。

汪道涵曾就讀上海交通大學、上海光華大學（華東師範大學前身），儘管抗日戰爭時期擔任過新四軍的團長，但還是文人模樣，氣質儒雅，溫文謙和。當時在舊金山，汪道涵是退休後的閒雲野鶴，一副氣定神閒的樣子。

沒想到，1991年成立的海協會，令汪道涵再次登上政治前台，汪道涵以76歲高齡出任海協會會長，與他和當時的中共最高領導人江澤民數十年亦師亦友的關係有關，更與他的學識修養有關。

1993年11月，亞太經濟合作會議（APEC）在西雅圖舉行，與會的江澤民提前一天來美，訪問舊金山一天，在費爾蒙旅館的早餐會上和江澤民握手後，想問他對汪道涵的一個中國之看法，被江的保鏢禮貌卻堅決地阻擋。

我們今天討論一個中國之時，不應該忘記汪道涵的一個中國。