對於波洛西 這點最重要

波洛西 訪台事件的最新發展是:截至1日,她的官方行程仍沒有列入台灣之行,但最新消息卻顯示,她很可能於2日晚間抵台。金融時報報導,她3日將在台訪問;華爾街日報則說,她的部分行程將在2日晚上進行,而多數行程則在3日進行,包括會見蔡英文。

截至美西時間1日晚上8點截稿時,台灣方面還未證實,波洛西將會到訪。去與不去,成為近日的國際大新聞,因為事件影響重大,可能影響到台海和平和美中關係。習近平7月28日與拜登通話,極不友善地警告美國,不要在台灣問題上「玩火自焚」;外交部發言人趙立堅1日再警告說,如果波洛西訪台,解放軍將不會坐視不管,必有「嚴重後果」。

大家都等著看,如果波洛西真的訪台,解放軍會有什麼反應?傳聞已久、具有「特異功能」的殲20戰機,會否真的出動,揭露面紗,讓世人看個究竟?

對於波洛西,最重要的一點應該是:民主、自由和人權是她畢生追求的政治信仰,她斷不可能因北京的恐嚇而放棄訪台。對她來說,訪不訪台是一重大考驗;她為了堅持信念,就一定不會被嚇倒;如果不去,一生的信仰就破滅,更會被世人所恥笑。北京將事件扯到主權和領土完整,那只是自說自話的政治宣傳;她卻相信,去不去台灣是她的旅行自由,她的決定,不會因施壓而喪失自我。

1978年開始當選眾議員的波洛西,1989年六四事件發生後兩年,即1991年、天安門廣場仍然緊張時,曾與另外兩名眾議員一起到廣場上拉黑布條,支持民運,上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」(To Those who died for Democracy in China.)

2019年,香港發生反送中運動,波洛西該年9月在國會會見黃之鋒等人,表示支持「香港人權及民主法案」,同年11月這項法案獲國會通過,並獲總統川普簽署。後來,美國政府根據這項法案制裁中港官員。

今年82歲的波洛西,三個月後將面臨政治生涯重要的一頁。1日公布的CBS民調顯示,她所屬的民主黨 ,將在11月的期中選舉中敗北,這意味民主黨將失去眾院 控制權,而她將會失去眾院議長之位,議長將由共和黨人擔任。

近年民主黨的新生代一直在挑戰波洛西,說她年事已高,要求她交出眾院領袖之位,因此這次期中選舉可能成為她政治生涯的句號。如果真是這樣,眼前的波洛西訪台事件,就是她畢生為民主、自由和人權奮鬥的顛峰。從這個角度看,她絕不可能因中共的恐嚇而退縮。