對於波洛西 這點最重要

波洛西 訪台事件的最新發展是：截至1日，她的官方行程仍沒有列入台灣之行，但最新消息卻顯示，她很可能於2日晚間抵台。金融時報報導，她3日將在台訪問；華爾街日報則說，她的部分行程將在2日晚上進行，而多數行程則在3日進行，包括會見蔡英文。

截至美西時間1日晚上8點截稿時，台灣方面還未證實，波洛西將會到訪。去與不去，成為近日的國際大新聞，因為事件影響重大，可能影響到台海和平和美中關係。習近平7月28日與拜登通話，極不友善地警告美國，不要在台灣問題上「玩火自焚」；外交部發言人趙立堅1日再警告說，如果波洛西訪台，解放軍將不會坐視不管，必有「嚴重後果」。

大家都等著看，如果波洛西真的訪台，解放軍會有什麼反應？傳聞已久、具有「特異功能」的殲20戰機，會否真的出動，揭露面紗，讓世人看個究竟？

對於波洛西，最重要的一點應該是：民主、自由和人權是她畢生追求的政治信仰，她斷不可能因北京的恐嚇而放棄訪台。對她來說，訪不訪台是一重大考驗；她為了堅持信念，就一定不會被嚇倒；如果不去，一生的信仰就破滅，更會被世人所恥笑。北京將事件扯到主權和領土完整，那只是自說自話的政治宣傳；她卻相信，去不去台灣是她的旅行自由，她的決定，不會因施壓而喪失自我。

1978年開始當選眾議員的波洛西，1989年六四事件發生後兩年，即1991年、天安門廣場仍然緊張時，曾與另外兩名眾議員一起到廣場上拉黑布條，支持民運，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」(To Those who died for Democracy in China.)

2019年，香港發生反送中運動，波洛西該年9月在國會會見黃之鋒等人，表示支持「香港人權及民主法案」，同年11月這項法案獲國會通過，並獲總統川普簽署。後來，美國政府根據這項法案制裁中港官員。

今年82歲的波洛西，三個月後將面臨政治生涯重要的一頁。1日公布的CBS民調顯示，她所屬的民主黨 ，將在11月的期中選舉中敗北，這意味民主黨將失去眾院 控制權，而她將會失去眾院議長之位，議長將由共和黨人擔任。

近年民主黨的新生代一直在挑戰波洛西，說她年事已高，要求她交出眾院領袖之位，因此這次期中選舉可能成為她政治生涯的句號。如果真是這樣，眼前的波洛西訪台事件，就是她畢生為民主、自由和人權奮鬥的顛峰。從這個角度看，她絕不可能因中共的恐嚇而退縮。