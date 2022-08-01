國際太空站（International Space Station）自從1998年11月20日首次發射升空以來，已經在軌8650多天，是持續運行時間最長的載人航天器。她是人類建造的第九個載人空間站，也是規模最大的一個。參與方包括美國、俄羅斯 、歐盟、日本、加拿大等，是名副其實的國際合作成果。

但是最近傳出壞消息。國際太空站「大股東」之一俄羅斯突然「不玩了」。俄國 太空總署7月26日宣布，俄國將於2024年後退出國際太空站。

從官方到業餘太空迷無不驚訝與擔憂。眾所周知，國際太空站最重要的兩大合作團隊就是美國和俄羅斯。其中美國負責提供太空站電力。俄羅斯負責「掌舵」，即維持太空站軌道高度與方向的穩定，重要性不言而喻。若俄方退出，影響可想而知。

自從美國太空梭2011年全部退役以來，國際太空站人員及貨物運輸主要依靠俄羅斯的「聯盟號」載人飛船和「進步號」貨運飛船。直到最近幾年，SpaceX的龍飛船具備向國際太空站運送人員物資能力，才改變必須完全依賴俄羅斯飛船的局面。

俄羅斯的這項決定，無疑出於政治原因，顯然是對於烏克蘭戰爭爆發以來，美國為首的西方對俄羅斯制裁表達不滿。俄烏開戰以來，雖美國對俄羅斯實施多方面制裁，空間合作一度不受影響。但隨著制裁力度加大，俄方終於翻臉揚言散夥。頭頂上最後一塊免遭政治影響的淨土也淪陷，實在遺憾。

美國與蘇聯一直是空間科技競爭對手。蘇聯1957年率先發射第一顆人造衛星，宣告進入航天時代。1961年升空的第一位太空人 加加林也是蘇聯公民。美國則急起直追，最終以阿波羅登月行動實現反超。

美蘇同時又是合作夥伴。冷戰最高峰的1975年，美國的阿波羅太空船與蘇聯的聯盟號太空船在地球軌道成功對接，實現史上首次兩個國家的太空船「合體」。美蘇兩國太空人在宇宙空間握手並交換禮物，成為佳話。

誰能想到蘇聯解體後的今天，美俄竟然倒退到比冷戰關係還差。俄羅斯退出後，國際太空站還能維持多久？

從技術上來說，應不用過於擔心。美國以現有的SpaceX龍飛船和「天鵝座」(Cygnus)貨運飛船，加上盟國的支援，完全可以填補俄國人的空缺。

俄國退出國際太空站也需要時間。國際太空站原定計畫就是2024年退役。後來經過數次延壽，退役推遲到2031年。到了俄國人真的完全說再見的那一天，也許離國際太空站退役時間不遠了。

俄國這次不負責任行為，很可能是普亭一個人的決定。但是普亭政權能不能維持到2024年，也很難說。俄國人到時是否真的退出，還存在變數。

隨著SpaceX為代表的私企崛起，航天商業化時代來臨。國際太空站也許是以舉國之力辦航天的最後象徵。之後，完全可以把近地軌道交給商業公司來經營。而政府則可集中資源專注深空探測。