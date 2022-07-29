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當教宗戴上翎毛頭飾

金山人語 

85歲、腿腳不便、需以輪椅代步的羅馬天主教教宗方濟各，本周初訪問加拿大。此行不為別的，只為向加國的印第安原住民說一聲「道歉」。

自1880至1970年間，加拿大白人殖民主義者及政府，為強行同化當地原住民，迫使總共15萬多部落兒童與家人分離，進入由政府出資、天主教會及其他基督教機構承辦的寄宿學校，強迫這些孩子放棄自己的語言、習俗和傳統。許多兒童遭非人虐待、折磨和性侵，甚至失蹤死亡。當年寄宿學校舊址，近來發現上千失蹤兒童遺骸。加拿大真相與和解委員會坦承，歷時近一世紀的強制同化政策，實是一場「文化與種族滅絕」。

今年初，教宗在羅馬多次接見加國原住民領袖和部落代表，表達歉意。此次親來，是為了當面向原住民「謙卑地祈求寬恕」，為天主教徒當年犯下的罪惡表達「羞愧和懺悔」。

教廷說，方濟各此行是一次「懺悔的朝聖之旅」。當原住民領袖為教宗戴上傳統的翎毛頭飾，當教宗座在輪椅上緩緩接近原住民的「聖地」聖安妮湖(Lac Ste. Anne Pilgrimage grounds)水邊，與人們一起慶祝「聖安妮節」時，許多原住民相擁而泣，仇恨轉為原諒，象徵著新的開始。

如教宗所說，「苦難和輕蔑的歷史是殖民思想的後果，不容易治癒。」經歷過寄宿學校劫難的人、那些失去親人的家庭，他們的傷痛不會因教宗到來而消失。但道歉，代表了天主教會終於能夠勇敢面對真相，不再回避自己犯下的罪行，這也讓一切「和解與療癒」成為可能。

道歉不是件容易的事，作為西方傳統保守文化的精神領袖，教宗方濟各的勇氣和坦誠，令人敬仰。

過去數十年，各地教會頻頻曝出神職人員性侵猥褻醜聞，教廷早期一直不予重視，甚至採取否定態度，阻撓各方調查，包庇當事神父。方濟各上任後，一改前非，不僅在教廷成立保護未成人機構，還多次在不同場合向受害人親自道歉，並舉辦全球性的「保護教會未成年人峰會」，期以喚起教會內外的關注和重視。對同性戀的包容，吸納女性進入聖座主教團任職等，也都體現了這位「人民教宗」與時俱進的多元與包容精神。

不是所有的人（以及組織、政黨、國家）都有勇氣面對歷史真相、承認自己的罪行。但沒有真相，就沒有和解。德國因對戰爭和屠殺猶太人的罪行道歉，贏回世界信任，重新走上歐洲領導行列；日本拒絕承認對亞洲國家的罪行，更談不上真誠道歉，至今仍讓鄰國不敢放鬆警惕。

戳穿謊言，還原實相，往往需要從道歉開始。道歉，是今天世界舞台上的政客們最稀缺的品格。

教宗 原住民 方濟各

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