金山人語／通貨膨脹裡談吃

朋友說起上個周末邀親友來家聚會，因怕疫情不敢上餐館，主要也是外食價格水漲船高。

還好家裡還有院子，大樹不會因美國鬧通貨膨脹 而收費。擺上桌椅，點了好多份「海南雞飯」便當外賣，付現金一盒15.22元，茶是自家燒的。在矽谷 落日餘暉裡，大家都吃得開心。想起上回到館子吃飯，無啥山珍海味，晚餐每人核算下來就得六、七十元，其中小費和稅就付掉近28%。

報導稱，美國老百姓抗通膨，很平常的披薩都不敢叫了。舊金山一個比較像樣的Burrito墨西哥捲餅已經要付到14元了。

矽谷人說，吃外賣，花費15元都已是眼睛不必眨的事了，就如同以前看待十元的午餐一般。這就是通貨膨脹。以便當而言，一主菜、三樣非常素的配菜，再給點越來越減量的白米飯，15元佛心價，但份量已愈來愈少，就像麥當勞漢堡瘦身一般，算是幫你減肥？

一個上班族說，便當漲價唯一的對策是留一半當晚餐，至少這還控制在自己手上。有人去華超的熟食部買雙拼飯，一天兩餐都吃這盒切雞和切鴨，花費不及15元。

通貨膨脹裡，更讓人了解「低價才是王道」。聖荷西一家餐館，周一到周五的中午，飲茶一律「小點」計價，即使現蒸的腸粉亦是一碟4.39元。果然中午飲茶門庭若市，又因為客人多，出貨新鮮，是善的循環，成了附近華人的小確幸。

同學當中，有人已建立一套資料，全是抗通膨時吃的去處，比如每周三該去何處買9.99元的雞腿便當；哪家漢堡店有自製酸黃瓜，任你免費吃到飽；哪家Subway不能去，因為連鎖系統印發的折價券，老闆居然不收。

愛吃魚的朋友說，通膨時第一個從餐桌消失的就是海鮮類，她去農夫市場買一條魚，想回家清蒸 ，居然和另一攤賣的一隻土雞同價，都是19元。除了Costco 的大包裝魚鮮，以及亞洲超市裡價錢仍在5元上下的急凍鯖魚，幾已沒有太大選擇。有人勸她買鹹魚來蒸五花肉或絞肉，試過即知這是在吃肉，不是在吃魚。有人久久一次團購台灣出口的澎湖龍虎斑，羨煞家住東岸的鄉親。

另一矽谷科技公司上班族決定實驗最省錢刻苦的吃法：周一Trader Joe's的沙拉大約四至五元。周二吃In N Out的漢堡加薯條約八元。周三冷凍水餃家裡煮，三元搞定。周四中午到Costco的熟食部覓食，選擇還不少，但最永恆是一元半的大熱狗加上飲料無限暢飲。周五，老婆拿前天沒吃完的切雞切鴨飯，加點武林菜替他包了個便當。如此過了一星期，他宣告：我是矽谷窮人！