本周是第二季財報高峰期，被華爾街視為「最重要的一周」，因為大批公司財報，將顯示目前經濟情況；聯準會 本周開會，決定升息 幅度，將會透露未來的政策動向；本周四還會公布第二季的GDP。但本周的升息、財報和財經消息，不只重要，卻更可能發展成為「醜陋的一周」。為什麼呢？

一，175家公司的財報：史坦普500指數中的175家，都在本周財報，財報對未來的盈收預估，可能為下半年經濟狀況提供一個路線圖。社交網站Snap上周財報，預估第三季廣告收入下降，股價即暴跌39%；這種雪崩式的恐怖墜崖，可能本周財報的一些公司身上重演。

二，五大科技公司：蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和臉書 都在本周財報。以臉書來說，勢必受到Snap所說的廣告收入下降影響。臉書今年股價已跌了50%、亞馬遜跌了27%，谷歌25%，微軟23%，蘋果13%；臉書本周財報不樂觀，谷歌也可能受廣告收入下降拖累，亞馬遜25日已因沃爾瑪財報欠佳而下跌4%，只有蘋果和微軟較穩，希望有助穩住股市。

三，大動作升息：華爾街先前預測，這次可能升100基點，但已改為預測只息75點。值得注意的是，股市上周略為反彈，市場顯然輕視聯準會的「鹰派」態度，認為「鷹派態度已經觸頂」。但這可能是誤讀，因聯準會已不斷重申，為了拉下高通膨，將會不斷升息，就算將經濟推入衰退，也在所不惜。因此聯準會本周三仍有可能擺出鷹派姿態，就算不升息100點，也可能再拋出狠話，屆時股市又將震動。

四，經濟衰退：不只一家銀行表示，美國經濟目前已處於衰退之中；今年第一季，美國經濟已負增長1.6%，聯準會的「GDP Now」追蹤系統最新顯示，第二季也是負增長1.6%，換言之，上半年連續兩季都是負增長，正式進入衰退。但財長葉倫24日說，經濟確實放緩，但就業仍然強勁，6月新增工作37萬份，因此經濟還沒有衰退。不過前財長桑默斯24日卻說，經濟硬著陸的可能性極高。

五，通膨觸頂：高通膨何時觸頂？這是決定股市和經濟走向的關鍵。只要通膨觸頂，聯準會才會改變政策，減慢升息速度；聯準會改變政策，股市才能回穩，經濟才可減壓，避免嚴重衰退。但通膨已觸頂了嗎？眼前的經濟，確實已有放緩跡象，例如汽油價略降、新申領失業人數增加、以及房貸申請人數大減；但就算經濟開始放緩，高通膨仍可能持續一段時間。馬斯克20日估計，通膨將在年底前開始下降。這是目前最樂觀和最可能的時間表。