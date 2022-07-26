我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

王力宏稱收社會局函文 「蕾神大戰」貼文要刪光

醜陋的一周

金山人語

本周是第二季財報高峰期，被華爾街視為「最重要的一周」，因為大批公司財報，將顯示目前經濟情況；聯準會本周開會，決定升息幅度，將會透露未來的政策動向；本周四還會公布第二季的GDP。但本周的升息、財報和財經消息，不只重要，卻更可能發展成為「醜陋的一周」。為什麼呢？ 

一，175家公司的財報：史坦普500指數中的175家，都在本周財報，財報對未來的盈收預估，可能為下半年經濟狀況提供一個路線圖。社交網站Snap上周財報，預估第三季廣告收入下降，股價即暴跌39%；這種雪崩式的恐怖墜崖，可能本周財報的一些公司身上重演。 

二，五大科技公司：蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和臉書都在本周財報。以臉書來說，勢必受到Snap所說的廣告收入下降影響。臉書今年股價已跌了50%、亞馬遜跌了27%，谷歌25%，微軟23%，蘋果13%；臉書本周財報不樂觀，谷歌也可能受廣告收入下降拖累，亞馬遜25日已因沃爾瑪財報欠佳而下跌4%，只有蘋果和微軟較穩，希望有助穩住股市。 

三，大動作升息：華爾街先前預測，這次可能升100基點，但已改為預測只息75點。值得注意的是，股市上周略為反彈，市場顯然輕視聯準會的「鹰派」態度，認為「鷹派態度已經觸頂」。但這可能是誤讀，因聯準會已不斷重申，為了拉下高通膨，將會不斷升息，就算將經濟推入衰退，也在所不惜。因此聯準會本周三仍有可能擺出鷹派姿態，就算不升息100點，也可能再拋出狠話，屆時股市又將震動。 

四，經濟衰退：不只一家銀行表示，美國經濟目前已處於衰退之中；今年第一季，美國經濟已負增長1.6%，聯準會的「GDP Now」追蹤系統最新顯示，第二季也是負增長1.6%，換言之，上半年連續兩季都是負增長，正式進入衰退。但財長葉倫24日說，經濟確實放緩，但就業仍然強勁，6月新增工作37萬份，因此經濟還沒有衰退。不過前財長桑默斯24日卻說，經濟硬著陸的可能性極高。 

五，通膨觸頂：高通膨何時觸頂？這是決定股市和經濟走向的關鍵。只要通膨觸頂，聯準會才會改變政策，減慢升息速度；聯準會改變政策，股市才能回穩，經濟才可減壓，避免嚴重衰退。但通膨已觸頂了嗎？眼前的經濟，確實已有放緩跡象，例如汽油價略降、新申領失業人數增加、以及房貸申請人數大減；但就算經濟開始放緩，高通膨仍可能持續一段時間。馬斯克20日估計，通膨將在年底前開始下降。這是目前最樂觀和最可能的時間表。

聯準會 升息 臉書

上一則

研究：6%童染疫90天後 出現長新冠

下一則

張曉暢收藏西畫展 展維多利亞時代英國水彩精品

延伸閱讀

美元連三日走低 市場關注聯準會決議

美元連三日走低 市場關注聯準會決議
零售業拉警報 沃爾瑪大砍財測降價清庫存 盤後挫10%

零售業拉警報 沃爾瑪大砍財測降價清庫存 盤後挫10%
華爾街投資人賭美國利率將快升快降 對股市有利

華爾街投資人賭美國利率將快升快降 對股市有利
通膨民生苦 買菸買酒 紛轉向平價品牌

通膨民生苦 買菸買酒 紛轉向平價品牌
經濟放緩 葉倫：美國沒陷入衰退 勞動力市場需求仍強勁

經濟放緩 葉倫：美國沒陷入衰退 勞動力市場需求仍強勁

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）

人口狂外流 舊金山灣區結構改變

2022-07-18 21:53

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕