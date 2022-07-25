金山人語／熱浪讓我們學到甚麼

多年後人們回憶起2022年夏天，最大印象一定是「太熱了」。無論今年是不是有史以來最熱的一個夏天，有一點是肯定的：整個北半球都處在罕見酷暑肆虐下痛苦呻吟。從中國大陸到歐洲，從美國東岸到中西部，華氏一百度以上高溫 已是常態。各種與高溫相關次生災難新聞層出不窮，大面積山火熊熊燃燒，「熱死人了」不再只是誇張抱怨，而是字面意義上的真實。

今年的高溫酷暑，被普遍視為溫室氣體過量排放、人類活動影響地球氣候、導致全球溫度升高的最直觀例證。在節節上升的水銀溫度計面前，即使最頑固的懷疑論者可能也會動搖信念。正是在這樣背景下，拜登 總統日前宣布應對氣候變化的行政措施，包括為現已存在的相關計畫提供23億元資助、在全國範圍內增設避暑中心，以及推動離岸風力發電等。

拜登這個總統也真不好當，最近一直諸事不順。他的這項計畫剛出爐，不出所料立即受到左右兩派夾攻。左翼民主黨進步派和環保團體認為他做得還不夠，尤其對沒有宣布進入氣候緊急狀態感到失望。用生物多樣性中心能源計畫主任Jean Su的話，「整個地球都在燃燒，拜登卻在用澆花的細水管滅火」。

右翼保守團體則攻擊拜登對當下「共產中國」崛起的嚴重威脅視而不見，卻專注於解決他們看來十分虛無縹緲的氣候變遷 問題，屬於本末倒置，危害美國安全利益。

人類活動排放二氧化碳等溫室氣體造成全球氣候變遷，是當今科學界的主流觀點。多數科學家認為，人類排放的溫室氣體，使得目前地球比前工業時期溫度大約上升1.2攝氏度。地表基礎溫度升高，代表酷熱及嚴寒等極端氣候發生機率更高。

他們指出，沒有人為因素影響下，陸地極端高溫大約每十年發生一次。但是現在發生頻率增加三四倍。因此，除非人類停止溫室氣體排放，地球溫度將持續上升，熱浪也將更加極端化，變得更加危險。

反對方也大有人在，包括前總統川普為代表的陰謀論者外。他們認為，地球周期性變暖是自然現象。地球歷史上曾經數次出現氣候暖化，那時人類還未出現，顯然與人類活動無關。現在只是恰好處於又一個地球變暖周期。

雖然不能認同，但有時真希望反方是對的。如果他們錯了，那麼就是人類的錯誤，造成現在地球已經到了危急時刻。現在人類再要減少碳排放以求逆轉全球暖化趨勢，可能已經有點為時已晚。這不是某一些人，或是某些團體、某幾個國家努力就可以做到的。即使能有效，可能也要好幾代人之後才能看到成果。

雖然如此，應對氣候變化，現在努力總比甚麼都不做要好。拜登的行政措施雖然內容很有限，但仍值得去做。受得天獨厚的地理照顧，舊金山灣區暫時倖免於這一波全球熱浪侵襲。但是作為地球居民，我們也該想想自己能做些甚麼。([email protected])