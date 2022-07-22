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當大學招生不再看分數

金山人語

最高法院上月就墮胎、控槍等作出的裁決，在全美引起軒然大波。亞裔社區關注的大學招生平權案上訴，也已列入大法官10月的聽證日程，料將年底前做出裁決。

由亞裔學生發起成立的「公平錄取學生」（Students for Fair Admissions）組織，2014年對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛在新生錄取中將申請人族裔背景列入考量因素，歧視亞裔學生。此案被地方法院及上訴法院駁回。上訴法院引述之前的判例稱，聯邦最高法院支持將族裔列為招生考量因素，以及允許採用族裔配額標準。原告不服，去年初向聯邦最高法院提出上訴。

依目前最高法院的保守態勢，分析普遍認為，「公平錄取學生」很可能會贏得官司，這將是亞裔社區大多數學生和家長所樂見的。

就訴案可能的直接後果分析，當大學招生不再看申請人種族出身，主要採用由分數呈現的成績標準時，對亞裔生無疑是大利多。各種統計數據皆表明，亞裔的SAT等考試成績，遠比其他族裔包括白人考生要高。

但是，實際情形恐不容亞裔學生太過「樂觀」。

平權政策，本意是保護所有政治、經濟處於弱勢的少數族裔。平權之下，大學招生相當程度上遵循「族裔人口比例」，沒有人公開講出來，但人人心中有數，各族裔有一個大致的百分比，以維持校園多元化。在這種情況下，考生的分數，則變成次級標準，只在和本族裔考生比拚時才有實際意義。

但取消平權政策，會提高分數標準的「地位」，一考定終身嗎？

在多族裔的美國，大學校園多元化是不會、也不能放棄的教育宗旨。而這一多元化，似應從兩方面來理解。一方面，盡可能保證各族裔代表性，讓校園內的膚色能基本反映社會人口構成。就此言，平權政策取消，必有其他的措施填補，不會是簡單的我增你減局面。

另一方面，就歷史而言，平權運動是相對於白人統治地位而言的；平權及多元化，暗含著對白人既定的多數和主導地位的認可。因此若取消平權，完全用分數定奪，也會動到白人的奶酪，這意味著從根本上改變遊戲規則。

已有論者指出，目前一些大學包括公立大學，紛紛取消SAT成績要求，就是為了因應取消平權政策的壓力：「你不是想比成績嗎？我壓根就不會看。」就算你高分，也沒了用武之地。

取消單純分數標準，代之以多方面的社會文化活動，以此稀釋亞裔的成績優勢，不僅見於越來越多的大學，也出現在傳統以白人為主、近年湧入大批亞裔的郊區明星中學。

入學不看考試分數，對亞裔來說，恐將是一場更艱難的博弈。

亞裔 招生 SAT

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