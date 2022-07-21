史丹福大學所在地巴洛阿圖市夏天都會辦陶瓷／玻璃工藝展，在公園舉行，動輒上百攤位。上周在此見識到通膨嚴重和灣區生活之不易。

看到一只小巧的陶製咖啡杯，價格貼在作品底部，筆跡不易辨識，不知是19元還是16元？問了白人女陶藝家，她溫柔地說：「是61元。」

一只小陶杯要價61美金，是逛此展覽20多年來最驚人的高價。經此震撼教育，從此不敢輕舉妄動，最後來到老先生的攤位，小盤訂價只16元，我肯定他價格實在。老先生說，經濟不佳，人們第一個砍掉的支出就是工藝品，生意已掉至三分之一，他還能支撐，「因為我當年在Santa Rosa買屋只花了幾萬元，我年紀大了，有屋住就沒那麼多操心事了。」

他的鄰居受生活淘汰，已搬走不少。他指指公園旁的住宅區說，那都是百萬華屋呢。我糾正他，很多都已要價400萬了。

每隔一陣就會有加州 人搬離的報導，媒體稱為「加州出走(The California Exodus)」。2021年一年的數字是有36萬人搬走，前往德州 、亞歷桑納和華盛頓州。有人南移墨西哥，過「沒有壓力的生活」。

加州的中間房價 已是80萬元，2021年的第四季統計，負擔得了這種房價的加州人只占大約四分之一。如果老是買不起房，搬走的決定也就容易了。

「加州出走」是惹人不快的話題，好像你我還住在一個別人捨棄不要的地方。USAFACTS說，2010年加州的人口為3731萬，2020年為3936萬，增加了5.5%，對照之下，近兩年的出走，確實值得注意。

但這種離開常是迫不得己，加州稅很高、房價高、物價高，這「三高」引人調侃說，加州人其實是繳了「陽光稅」，才能住在天氣這樣好的地方。若還能負擔陽光稅就繼續住，負擔不起就搬走。上周灣區華氏90多度，熱得受不了，致電已搬去德州的老朋友，她說：「我們好多天都是華氏104度，成天吹冷氣。」老說德州房子大又便宜的人，是不會把德州的炎熱講出來，殺自己威風的。

工作變化是造成加州出走的另一重要因素，尤其高科技中心矽谷以及外延出去的舊金山一帶，甲骨文、特斯拉這種大公司搬家，不少員工家庭也就跟著轉移陣地。還有當初應聘來矽谷工作的人，有些公司允許遠距工作，員工隨即另覓居處，加州只不過是他們人生地圖的一站而己。

不妨平心靜氣看待加州出走的現象。身邊不乏70歲上下的僑胞更思考另一種出走，因為想要搬回台灣終老。