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從中央地鐵想到灣區交通改善工程

金山人語

灣區一位記者最近去了一次倫敦，回來發表文章，比較了倫敦以女王名字命名的的新交通線伊莉莎白地鐵，和舊金山仍在興建中的中央地鐵。

中央地鐵從舊金山King街和4街交界處的加州鐵路（Caltrain）終點站起，經馬士孔尼會議中心和聯合廣場到舊金山華埠。推動興建中央地鐵人士，多年來鼓吹中央地鐵將有助華埠經濟發展、方便華埠居民出行。

上述文章比較的內容主要有：伊莉莎白地鐵2009年動工，中央地鐵2010年動工；伊莉莎白地鐵26英里，中央地鐵1.7英里；伊莉莎白地鐵有十個新車站，中央地鐵有三個新車站；伊莉莎白地鐵半年建造一英里，中央地鐵七年建造一英里；伊莉莎白地鐵今年5月部分通車，明年春天全部通車。中央地鐵尚未通車，交通主管當局說，今年秋天可望通車，但無具體日期；伊莉莎白地鐵每五分鐘一班車，全線通車後，將縮短到每兩到三分鐘一班車。主管當局說，中央地鐵將每十分鐘一班車。

從這些比較數字，可以看出舊金山和倫敦的差距。

伊莉莎白地鐵並非十全十美。上述文章說，伊莉莎白地鐵和中央地鐵一樣，都延誤工期並超支，但沒有披露具體數字。

查英國報紙，伊莉莎白地鐵通車晚了四年，超支40億英磅。該地鐵最終造價約200億英磅，超支比率約25%。

中央地鐵呢？2010年動工時當局說2018年通車，如今至少晚了四年。當局當時說中央地鐵開支估算為5億3000萬美元，至今中央地鐵開支近16億美元，超支10多億美元，超支比率約200%。需要強調的是：伊莉莎白地鐵長26英里，中央地鐵僅1.7英里。

這令人想起海灣大橋東端新橋工程，海灣大橋東端在1989年大地震中震壞，專家評估重建新橋比修舊橋更劃算。建新橋開支預計2億5000美元，最終支出65億美元，超支2500%，這段橋成為加州有史以來開支最大的公共工程。新橋2002年動工，預定2007年通車，實際上2013年才通車，晚了六年。

2018年6月，灣區九縣選民通過了增收除金門大橋之外灣區七座大橋過橋費共三元的「地區提案3」，共將徵收近45億美元，用於灣區各地35項交通改善項目；2020年12月，舊金山、聖馬刁和聖他克拉拉三縣選民，通過了增加八分之一分銷售稅的RR提案，將增收1億美元，用於從舊金山到聖荷西的加州鐵路的電氣化。

因為中央地鐵和海灣大橋東端新橋的前車之鑑，令人擔心「地區提案3」和RR提案的成效。

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