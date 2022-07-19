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金山人語／矽谷女性的戰場

金山人語 

6月初，臉書「二當家」桑德柏格(Sheryl Sandberg)宣布辭職，她將於今年秋天離開臉書；她和臉書創辦人兼CEO查克柏格被視為矽谷最強的「技術」和「業務」組合，兩人分別負責技術和業務，臉書在兩人掌舵的14年間，創造了一個龐大王國，全球用戶破20億、全年網上廣告收入破1000億，去年9月時臉書市值一度破兆。現在兩人拆夥，顯示矽谷一個時代的終結。 

桑德柏格辭職，引起不少討論，有分析師認為，她將會競選公職，可能競選的職位，包括加州職邦參議員；現任加州聯邦參議員范士丹已89歲，她的席位將於2024年改選。但一個多月過去，這方面的消息再沒有發展。 

她又說，離開臉書後，可能會多做女性運動的工作。但對於女性運動，她離開臉書，反而可能削弱她在這方面的影響力。2013年她出版「力爭上游」(Lean In)一書，鼓吹女性的職場發展，包括在以科技為主的矽谷職場，這本書對全美和全球的女性運動都產生影響。 

2010年代是美國女性運動的一個高峰，除了桑德柏格，華裔創投家鮑康如(Ellen Pao) 2012年提出歷史性的訴訟，控告她的矽谷創投公司雇主「KPCB」，在審訊期間，向來神秘的矽谷創投業，成為新聞焦點，「男性俱樂部」實情被暴露，反映出女性的邊緣地位，但這起控告創投業歧視女性的訴訟，最終仍然敗訴。鮑康如2017年出書，紀錄了這項歷史性的訴訟。 

矽谷的核心精神在於科技創新，而不在其他，包括不在女性運動的推進，因此桑德柏格和鮑康如推動的矽谷女性運動，只屬一時風潮，對矽谷的根本並沒有大影響。因為這個理由，矽谷對於桑德柏格說她會繼續女性運動的工作，並沒有什麼興趣。反而查克柏格將臉書改名為「Meta」，又以元宇宙(metaverse)作為臉書發展的新方向，因涉技術創新，所以立即吸引矽谷高度關注。 

因為矽谷以科技創新為核心，所以「Theranos騙案」受到極大的關注，由史丹福女生荷爾姆斯(Elizabeth Holmes)創辦的Theranos，聲稱革命性地創新驗血技術(無須抽血，只須刺破指頭、取兩三滴血)，所以特別引人注目。荷爾姆斯今年初已被判四項詐騙罪成立，該公司的營運長是另一被告，也於本月初被判12項詐騙罪。此案今年底宣判，兩人可能各判20年。 

桑德柏格和鮑康如將矽谷女性的戰場定為性別平等，但這一選擇注定只是邊緣戰場，因為科技創新才是矽谷的核心戰場，所有女性運動爭取的改革只屬次要，因為與核心的戰鬥無關。

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