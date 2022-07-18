那些年代暗殺子彈射向誰

奈良街頭兩聲槍響，前日本首相安倍 倒在血泊中。事件震驚世界，也讓「政治刺殺」幽靈再次浮現。刺客往往是小人物，但射出的子彈卻足以改變歷史，無論是引發世界大戰，還是影響選舉結果。

政治刺殺事件在上個世紀民國年代中國大陸經常發生。手上恰好有一本「苦笑錄」。在這本回憶錄中，作者陳公博記載了中國近代史上兩次著名政治暗殺事件，分別是1928年國民黨 中央執行委員廖仲愷在廣州遇刺，以及1935年國民政府行政院長汪兆銘(汪精衛)在南京遇刺。

眾所周知，陳公博毫無疑問是大漢奸，早已蓋棺定論。但是「苦笑錄」是他1939年寫於香港，當時他還沒有當漢奸。

那個沒有智能手機 和互聯網的年代，歷史主要靠文字記錄。陳公博作為目擊者，親身經歷了這兩次政治刺殺事件。從歷史研究角度看，他的記載有很高的史料價值。尤其很多重要細節，讓後人有機會看到，當暗殺子彈飛來的時候，當時的政治人物是怎樣面對的。

在廖仲愷事件中，陳公博提供了一個很生動的細節。事發之前已有風聲傳出。一次開會時，汪兆銘親自給廖仲愷傳紙條，說有傳聞對廖不利，請他小心。廖仲愷看後聳聳肩，淡然笑道：「我們都是隨時準備死的，有什麼關係」。寥寥數語，革命家將生死置之度外的豪情躍然紙上。

陳公博聞訊後立即趕往醫院探視廖仲愷，在樓梯上先遇到汪兆銘。後者含淚告訴陳，他也在暗殺名單上，要他多留意。這樣小細節在正史裡很難讀到，但有助於後人對歷史人物有更全面了解。

陳公博對汪兆銘遇刺案的記載內容更為豐富，當時他就在現場。據他描述，當天一開始就有點氣氛不對。汪平時最擅長演講，但是那天在演講時卻「臉色蒼白、聲音顫抖」，似有先兆。

當槍聲響起時，陳公博正與黃紹竑在一旁抽菸聊天。他寫道，黃紹竑是久經沙場的軍人，第一時間也未能辨識出槍聲，還以為是放鞭炮。這處細節，令人想起安倍遇刺現場警衛人員聽到槍聲，卻仍反應不及的情形。

汪兆銘中槍倒地後，蔣介石和汪妻陳璧君都單膝跪地陪伴在側。汪、蔣、陳三人的簡短對話和各自神態，都由陳公博記錄下來，成為歷史的一部分。

陳公博說，自民國以來，國民黨人凡遇刺就沒有不死的。直到汪兆銘那次被刺而未死，開了先例，也許能給汪帶來後福。

但是假如汪兆銘當場被打死，他的人生將停留在「行政院長任上遇刺身亡」。歷史上就不會有漢奸汪精衛，無論對他本人還是對中國都是幸事。

陳公博還寫了一段驚心動魄的話。他說，當時心情悲憤。如果帶著手槍，他就要開槍打某一個人。雖然沒有明說，從內容分析，不難看出他要打的目標就是蔣介石。因為他認為，刺汪案的主謀顯然就是蔣介石。

平時常帶手槍的陳公博，偏巧那天沒有帶。否則整個中國近代史可能都要改寫。