我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

那些年代暗殺子彈射向誰

金山人語

奈良街頭兩聲槍響，前日本首相安倍倒在血泊中。事件震驚世界，也讓「政治刺殺」幽靈再次浮現。刺客往往是小人物，但射出的子彈卻足以改變歷史，無論是引發世界大戰，還是影響選舉結果。

政治刺殺事件在上個世紀民國年代中國大陸經常發生。手上恰好有一本「苦笑錄」。在這本回憶錄中，作者陳公博記載了中國近代史上兩次著名政治暗殺事件，分別是1928年國民黨中央執行委員廖仲愷在廣州遇刺，以及1935年國民政府行政院長汪兆銘(汪精衛)在南京遇刺。

眾所周知，陳公博毫無疑問是大漢奸，早已蓋棺定論。但是「苦笑錄」是他1939年寫於香港，當時他還沒有當漢奸。

那個沒有智能手機和互聯網的年代，歷史主要靠文字記錄。陳公博作為目擊者，親身經歷了這兩次政治刺殺事件。從歷史研究角度看，他的記載有很高的史料價值。尤其很多重要細節，讓後人有機會看到，當暗殺子彈飛來的時候，當時的政治人物是怎樣面對的。

在廖仲愷事件中，陳公博提供了一個很生動的細節。事發之前已有風聲傳出。一次開會時，汪兆銘親自給廖仲愷傳紙條，說有傳聞對廖不利，請他小心。廖仲愷看後聳聳肩，淡然笑道：「我們都是隨時準備死的，有什麼關係」。寥寥數語，革命家將生死置之度外的豪情躍然紙上。

陳公博聞訊後立即趕往醫院探視廖仲愷，在樓梯上先遇到汪兆銘。後者含淚告訴陳，他也在暗殺名單上，要他多留意。這樣小細節在正史裡很難讀到，但有助於後人對歷史人物有更全面了解。

陳公博對汪兆銘遇刺案的記載內容更為豐富，當時他就在現場。據他描述，當天一開始就有點氣氛不對。汪平時最擅長演講，但是那天在演講時卻「臉色蒼白、聲音顫抖」，似有先兆。

當槍聲響起時，陳公博正與黃紹竑在一旁抽菸聊天。他寫道，黃紹竑是久經沙場的軍人，第一時間也未能辨識出槍聲，還以為是放鞭炮。這處細節，令人想起安倍遇刺現場警衛人員聽到槍聲，卻仍反應不及的情形。

汪兆銘中槍倒地後，蔣介石和汪妻陳璧君都單膝跪地陪伴在側。汪、蔣、陳三人的簡短對話和各自神態，都由陳公博記錄下來，成為歷史的一部分。

陳公博說，自民國以來，國民黨人凡遇刺就沒有不死的。直到汪兆銘那次被刺而未死，開了先例，也許能給汪帶來後福。

但是假如汪兆銘當場被打死，他的人生將停留在「行政院長任上遇刺身亡」。歷史上就不會有漢奸汪精衛，無論對他本人還是對中國都是幸事。

陳公博還寫了一段驚心動魄的話。他說，當時心情悲憤。如果帶著手槍，他就要開槍打某一個人。雖然沒有明說，從內容分析，不難看出他要打的目標就是蔣介石。因為他認為，刺汪案的主謀顯然就是蔣介石。

平時常帶手槍的陳公博，偏巧那天沒有帶。否則整個中國近代史可能都要改寫。

國民黨 安倍 手機

上一則

史丹福首位女性華裔校董 回任山麓社區學院校長

下一則

環境受污 屋崙大麻廠被禁用柴油發電機 成效不彰

延伸閱讀

子彈漫天飛舞 海地幫派火併 逾50死百人傷

子彈漫天飛舞 海地幫派火併 逾50死百人傷
安倍遇刺案 槍手自製槍枝 一次可射6彈

安倍遇刺案 槍手自製槍枝 一次可射6彈
安倍槍手自製兇器 可射18發子彈

安倍槍手自製兇器 可射18發子彈
蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光
雲峰飛彈打北京？ 游錫堃改口：和平才能帶來幸福

雲峰飛彈打北京？ 游錫堃改口：和平才能帶來幸福

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選