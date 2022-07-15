從子孫那裡借來的地球

史丹福大學 新成立的杜爾學院，全名「杜爾可持續發展學院」（Stanford Doerr School of Sustainability），將於今秋掛牌開課。

隨著地球暖化 、生態環境破壞日益嚴重，「可持續發展」已成為全球學界關切的熱門課題。聯合國成立了相關研究機構，美國及世界各地的大學和城市，包括北京 清華大學和香港，都成立了可持續發展學院或研究所。杜爾學院以捐款人、矽谷創投家John Doerr的名字命名。值得一提的，雅虎共同創辦人楊志遠夫婦也是重要捐助者。

史丹福可持續發展學院不是美國第一家，但其野心勃勃，志在為21世紀可持續性研究確立新標準。新學院在原有的地球科學學院基礎上擴大而成，同時收編土木、能源、海洋等多個獨立研究所。本來關注的三大領域，包括地球、氣候、社會。

作為學術研究科目，可持續發展似乎是新領域，但它所探討的問題卻都是人類當前面對的當務之急。如過度開發造成的自然環境破壞、水土資源搶救、氣候暖化與海平面上升、極地冰融與病毒傳播、政府決策和城市發展、糧食與水、疾病與人類健康等，都是可持續發展研究要探討的問題。

因此，可持續發展問題，並不是純學術，而關係到政府決策和社會行為。杜爾學院也將自己規劃為跨學科平台，集理論、實驗、產業應用於一體。通過不同學科的專業研究、實驗室創新發明、社區和企業的合作，制定出可實施與操作的解決方案，由此影響政府決策。可持續發展研究的最終目的，是幫助人類建立與環境和諧、可持續下去的新的生活模式，造福子孫後代。

可持續發展研究，對「發展中國家」如中國，意義特別重大。例如，面對疫情是採取封閉清零，還是與病毒共存，就應根據專家學者對病毒的研究，結合社會實際，制定出盡可能保證社會正常運作的政策，可以持續並不斷改進。相反，從意識形態需要出發防疫，是難以持續的。

再如房地產。如何在滿足民眾需要和保護環境間取得平衡，如何防止單純為GDP數字和政績而過度開發，可持續發展研究可以提供指引。專家提出，中國目前有1.3億套新屋空置，另有大片建築工程爛尾，或建好後炸毀，嚴重破壞環境。中國資源本就短缺，八億多人月入僅2000元，資源嚴重錯配和浪費，令人痛心。

可持續發展問題，關係到每個國家、每個人，且影響未來。杜爾學院院長Majumdar說，並不像人們以為的那樣，我們從祖先那裡繼承了地球，而是從我們的子孫那裡借來的。我們必須創造一個人類和自然共同繁榮的未來。