金山人語／為何那樣多人為安倍流淚

日本 前首相安倍 晉三遇刺，很多矽谷 人是深夜從NHK臉書看到的，凌晨時知道他已經離開人世。

慌亂裡，有很厲害的第一手消息，像是第一通短訊出來就引述救護人員的話說，安倍離開現場時「已無生命跡像」。但是，隔數小時才正式宣布死訊。又比如，安倍妻子昭惠聞訊趕來見丈夫最後一面，安倍撐著等她五小時，她到場後八分鐘，兩人今生最後一次握手後，他才走的。安倍沒有子嗣，夫婦二人一直和老母親住一起，感情甚篤，安倍等著妻子到來才嚥氣，此種大事件裡的小細節，卻讓很多人都記住了。

也有假消息。比如傳說安倍安保團隊中，有六人在奈良醫大醫院的停車場「集體切腹自殺」。有朋友看到消息當下哭起來，信以為真，畢竟日本最有名就是切腹以示負責。後來才知是誤傳。一般常說犯下淘天大罪，「應該切腹自殺」，這是人性裡的追悔和憤恨，傳言因此而起？朋友被愚弄實在不必尷尬。

這也顯示出，想像的日本，和日本今天的面貌並不一樣。歷史情結所致，仇日的中國人很多，國仇與家恨幾代都無法消蝕。但另一現實是哈日者也急速增加，日本文化有它的強項，讓「仇日」和尋求「知日」互為消長。

台灣人成立「安倍之友會」，原本8月成立時，要請安倍親自到場。如今慶祝轉為追悼，有人要在日本買整版廣告表心意，有人要辦音樂會，會長陳唐山提到應把錢用來成立獎學金，鼓勵更多日本年輕人到台灣實地見聞，因為要有了解，才會有感情，才會有持久的友誼。這是非常好的看法和作法。

矽谷華人十多年前，也曾籌巨資到紐約時報刊全版廣告，反對日本進入聯合國的安全理事會。安倍晉三的家世，岸信介和佐藤榮作在上世紀中日關係裡扮演的角色，日本處理二戰軍國主義的記憶所採方式，都是安倍晉三做為後代政治家必須概括承受的愛與憎。但歷史不能、也不該停滯不前，大家應一起往前走。

如果安倍不是如此死去，應不會有那樣多的人為他哭泣。他60年沒摸鋼琴後重練，為三一一震災十周年紀念而彈的「花正在開」，這些天已有四、五百萬人聆聽。再恨日本的人也會為東日本的世紀大震災哭泣；再恨日本人的，見安倍在街頭為同黨人助選卻遭子彈穿心，讓67歲的他必須走在94歲老母之先，也都會有同情心、同理心，也都會譴責幸災樂禍的小粉紅。

安倍之死誠然是宿命，他不會要保安為失職切腹，他會希望大家善用餘命，為更安全的世界努力。

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