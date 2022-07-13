金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選

今年6月7日的加州 初選，史丹福大學講師陳仁宜（Lanhee Chen）在加州主計長競選中出線，令人感到有點意外。意外主要有兩點：得票率第一，37.2%；唯一的共和黨 候選人並進入決選。

先談第一點，儘管曾經參與許多政治活動，但陳仁宜過去沒有競選過公職，知名度不高。從競選公職角度看，陳仁宜是政壇新人。

此次加州主計長競選，候選人之一郭嫻（Maria Cohen）是政壇老將，她曾任舊金山市議員，當時的市議會議長布里德於2018年6月的初選中當選市長後，郭嫻接替布里德擔任議長。半年後郭嫻兩屆市議員八年任期屆滿，轉而競選加州平稅局第二區委員並獲勝。

以郭嫻這樣的資歷，在這次加州主計長競選中，得票率只有22.7%，雖居第二，但和陳仁宜的37.2%仍有相當大的差距。政壇新人「打敗」政壇老將，陳仁宜令人刮目相看。

第二，加州是全美最大的藍州，很多年以來都是民主黨 居上風，目前的州級民選官員如州長、副州長、州務卿、主計長、財務長、保險局長、教育局長，以及兩位聯邦參議員等，都是民主黨，現在可能出現一位共和黨籍的州級民選官員，難道不是「有點意外」？

加州全美最藍，北加州更藍。近幾十年舊金山灣區可能只有一位共和黨籍的民選官員：1990年至2014年擔任捷運董事的方以偉。捷運董事這個職位黨派色彩不強，很多選民可能不知道方以偉是共和黨。

全加州民主黨選民約47%，共和黨選民約24%；無黨派選民中，超過50%投票時傾向民主黨候選人，36%投票時傾向共和黨候選人。這次加州初選選票上，陳仁宜的黨派所屬，清楚寫明「共和黨」。陳仁宜得到高票，說明很多民主黨選民和無黨派選民支持他。

儘管陳仁宜得票率大大高於其他候選人，但沒有絲毫理由懈怠。此次主計長競選共六位候選人，其中一位綠黨選人，另四位民主黨候選人的得票率加起來為59%。如果在決選中，四位民主黨候選人的選票都聚集到郭嫻名下，則陳仁宜還是無法獲勝。陳仁宜需大力爭取民主黨選民和中間選民。

和過去的競選不一樣，現在州級民選官員競選，採用「前兩名得票者公開初選法」，即不分黨派，不分得票率是否超過50%，初選中得票最高的兩位候選人，將在11月的決選中決定勝負。

現任加州主計長是余淑婷，余淑婷之前的主計長是江俊輝。現在可能連續有第三位華人擔任州主計長，而且，他是共和黨。