推特的身價與新聞自由

馬斯克 (Elon Musk)8日終於向法院提出，要求終止收購推特 (Twitter)；專家大都認為，這場官司的結果難料，訴訟時間也不會短，但無論法官如何裁決，對全球第一富、擁有2379億身家的馬斯克來說，影響不會很大，但對推特來說卻影響巨大，如果敗訴，股價 可能大跌。

馬斯克今年4月25日同意以440億元收購推特，等於每股收購價為54.2元。推特11日(周一)股價跌至32.67元，公司市值也只有249.5億，遠遠不及54.2元和440億；單憑現有股價和市值看，已可判斷，馬斯克絕不會輕易履行之前的承諾。

推特董事會已決定，與馬斯克打官司打到底，務求逼他按440億元完成收購，但推特股價自4月25日以來，已大跌了40%，法官的裁決可能難如推特所願。

一，其中一種可能裁決是，馬斯克按照規定，支付10億元「交手費」，交易就此取消。馬斯克的「推特門」也就此結束。

二，法官也可能裁定推特勝訴，逼使馬斯克完成交易，收購價仍維持440億和54.2元。

三，另一可能是，馬斯克勝訴。他甚至無須支付10億元交手費，因為他8日提出停止收購的理由說，推特在原協議中，沒有提供足夠證據，以證明推特的假帳戶少於5%；如果假帳戶的資料錯誤，那就表示，推特對證管會謊報用戶人數，因此違反了上市公司的規定。

四，雙方也可能和解交手，由馬斯克支付10億元分手費，再加上給推特一些賠償；雙方也可能同意降價，每股的收購價降至雙方同意的水平，這樣就可以完成收購。4月25日至今，推特特股已跌了40%。

創辦於2006年、總部設在舊金山的推特，是最早的微博新聞網站，中國的「微博」於2009年推出，「微信」則於2011年推出。由推特開創的微博新聞方式，經十多年的發展，已成為一種重要新聞方式。

在推特平台出現的新聞，基本上由個人提供，特點是新聞事件的當事人和參與者可直接參與，再加上其他人和媒體的評論，「民主化」的發展已經與傳統新聞截然不同，這種新的新聞方式，是21世紀新聞自由的重要發展。

以日前的NBA總決賽而言，金州勇士四次奪冠，推特平台上出現的、由球員、球迷、媒體和世界各地所提供的信息，大大豐富了傳統新聞的報導方式。

由於網民成為微博新聞的重要參與者，因此網民的思想形態也影響到新聞的性質。例如，前日相安倍遇刺身亡，中國大陸的網民即時爆發「幸災樂禍」的慶祝，就讓舉世側目；有人遇刺身亡，怎麼可能如此違反人性地慶祝？