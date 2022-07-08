對金山新地檢長的祝福

在各方緊張期待下，布里德市長終於宣布了地檢長接任者。

湯曉慧未獲任命，許多華人可能會失望。但積極參與罷免博徹思 的社區民眾，應對新任命感到滿意。

新地檢長Brooke Jenkins，有多年及多方面檢察官經歷，曾是博徹思同事、下屬及支持者。但罷免開始後，她辭去地檢處工作，參與領導了後期罷免運動。

她有一個好聽的中文名字：謝安宜。

博徹思遭罷免，主因是金山治安每下愈況。博徹思上任後，力推刑事司法改革，取消現金保釋等制度，導致刑事檢控流於寬鬆。當民眾對犯罪失去耐心時，博徹思自然成了目標：你不解決罪犯，那就先解決你。

謝安宜開始是支持博徹思的。用她自己的話說，她贊成改革的「理念」，但認為改革不應走得太快，現金保釋等措施必要時仍可使用。在司法制度改革與維持街道安全之間，應尋求一定的平衡。

對司法制度需要改革這一點，兩人並無不同，但博徹思是激進的理想主義者，謝安宜更務實。這是謝安宜獲選的主因。

與其他城市一樣，舊金山後疫情時代的經濟重啟，步履艱難。從市長到市民，亟盼街道安全，人們可放心走出家門，遊客可安心前來。然無日無之的搶劫襲擊、砸車掠物、入室偷盜等，嚴重困擾市民，遊客聞而卻步。改革的理想固然美好，但街頭安全問題更現實、更迫切。

布里德選中謝安宜，因為在司法改革和嚴打犯罪兩手抓的觀念上，兩人看法更接近。謝安宜自己的家庭成員，既有人遭暴力犯罪之苦，也有警察 過度執法的受害者，這些個人經驗也讓市長相信，她可以在兩者間做出平衡。

市長從未明確表態支持罷免運動，盡管她對地檢長的工作時有批評。罷免選舉後，布里德表示，罷免成功不意味著司法改革就此停止。只是，工作有輕重緩急，嚴懲犯罪與維護治安之間，不能顧此失彼。

但平衡從來不是件容易的事，新地檢長任重道遠。

罷免成功，但舊金山仍舊是進步城市，只是民意如流水，起伏不定。一旦溫和派甚或保守派成為市政主導力量時，進步派必伺機反撲，尋求另一種平衡。俄州非裔近日遭警察從背後狂射90餘槍，身中60彈斃命，料將引發新一波警察問責呼聲。

對市長本人來說，警局長、地檢長都是自己任命的人，無疑有助政務推動，但也徒增風險。以前，犯罪猖狂有檢察長擔責，未來皆須自己承受，這勢必會影響到其未來離開市長辦公室之後的政治生涯。

但無論如何，祝福新任檢察長，能為這座城市帶來吉祥，就如她的名字一樣，讓金山變得更安全、宜居。

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