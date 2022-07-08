我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

對金山新地檢長的祝福

金山人語

在各方緊張期待下，布里德市長終於宣布了地檢長接任者。

湯曉慧未獲任命，許多華人可能會失望。但積極參與罷免博徹思的社區民眾，應對新任命感到滿意。

新地檢長Brooke Jenkins，有多年及多方面檢察官經歷，曾是博徹思同事、下屬及支持者。但罷免開始後，她辭去地檢處工作，參與領導了後期罷免運動。

她有一個好聽的中文名字：謝安宜。

博徹思遭罷免，主因是金山治安每下愈況。博徹思上任後，力推刑事司法改革，取消現金保釋等制度，導致刑事檢控流於寬鬆。當民眾對犯罪失去耐心時，博徹思自然成了目標：你不解決罪犯，那就先解決你。

謝安宜開始是支持博徹思的。用她自己的話說，她贊成改革的「理念」，但認為改革不應走得太快，現金保釋等措施必要時仍可使用。在司法制度改革與維持街道安全之間，應尋求一定的平衡。

對司法制度需要改革這一點，兩人並無不同，但博徹思是激進的理想主義者，謝安宜更務實。這是謝安宜獲選的主因。

與其他城市一樣，舊金山後疫情時代的經濟重啟，步履艱難。從市長到市民，亟盼街道安全，人們可放心走出家門，遊客可安心前來。然無日無之的搶劫襲擊、砸車掠物、入室偷盜等，嚴重困擾市民，遊客聞而卻步。改革的理想固然美好，但街頭安全問題更現實、更迫切。

布里德選中謝安宜，因為在司法改革和嚴打犯罪兩手抓的觀念上，兩人看法更接近。謝安宜自己的家庭成員，既有人遭暴力犯罪之苦，也有警察過度執法的受害者，這些個人經驗也讓市長相信，她可以在兩者間做出平衡。

市長從未明確表態支持罷免運動，盡管她對地檢長的工作時有批評。罷免選舉後，布里德表示，罷免成功不意味著司法改革就此停止。只是，工作有輕重緩急，嚴懲犯罪與維護治安之間，不能顧此失彼。

但平衡從來不是件容易的事，新地檢長任重道遠。

罷免成功，但舊金山仍舊是進步城市，只是民意如流水，起伏不定。一旦溫和派甚或保守派成為市政主導力量時，進步派必伺機反撲，尋求另一種平衡。俄州非裔近日遭警察從背後狂射90餘槍，身中60彈斃命，料將引發新一波警察問責呼聲。

對市長本人來說，警局長、地檢長都是自己任命的人，無疑有助政務推動，但也徒增風險。以前，犯罪猖狂有檢察長擔責，未來皆須自己承受，這勢必會影響到其未來離開市長辦公室之後的政治生涯。

但無論如何，祝福新任檢察長，能為這座城市帶來吉祥，就如她的名字一樣，讓金山變得更安全、宜居。

([email protected])

罷免 博徹思 警察

上一則

疫情期間出走金山 年輕白人占大宗

下一則

加州近半監獄 染疫率最高達社區15倍

延伸閱讀

罷免博徹思領導人 謝安宜任舊金山新任地檢長

罷免博徹思領導人 謝安宜任舊金山新任地檢長
義工擬代替員警 處理低級別事件

義工擬代替員警 處理低級別事件
關注舊金山聯合學區未來發展 布里德擬砸400萬

關注舊金山聯合學區未來發展 布里德擬砸400萬
舊金山市長布里德聲明：保護女性墮胎選擇權

舊金山市長布里德聲明：保護女性墮胎選擇權
金山市長布里德確診 不參加所有公共活動

金山市長布里德確診 不參加所有公共活動

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差