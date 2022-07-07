我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

我們不只是一個數字

金山人語

一場聖荷西市政府記者會上，遊民安置計畫受惠者代表發言。她說為了找棲身處已奮鬥了六年。感謝市府蓋遊民小屋，讓她和小狗入住。「我要謝謝你們，因為你們不是只把我當作一個統計數字，而是當作一個人來看待。」

這話如果翻轉一下，有些聖荷西市民也很想跟議員和市長說：尋找安置遊民的地點時，也希望規畫幕僚能夠把四周居民看成一個個「人」 ，而不是替市府完成某些計畫的「統計數字」。

最近聖荷西第一選區的區民很焦慮，因為從2018年逐步推行的遊民小屋計畫又有動靜。6月下旬，議員以8比2的票數通過再蓋四區的遊民小屋，以及另新構想兩處全新的地點蓋小屋。

為公平起見，十個區都盡量分攤，要達到興建400間迷你屋的目標。比起2019年，無家可歸者在矽谷已經又上升了一成多。據稱聖荷西有遊民約六千。

遊民區有的可收留上百人，有的只能容二、三十人，都處公家地皮，緊挨高速公路，就怕夜長夢多，民怨難了。蓋一處大概都要花1500萬元左右，每年還得編列300萬的預算來管理。

遊民安置非常耗錢。2018年，科技大廠Cisco 慨捐5千萬來幫忙，蓋房、發補助，如今錢快花光了，和日趨惡化的現況相比，只如滄海一粟。

第一區要給30位遊民的住處位於Prospect 路和85號公路交口。Prospect高架於85公路之上，這地不大，有如一個小釦子深陷在聖荷西、庫比蒂諾、薩拉度加三塊織錦布上，形容為織錦布是因附近房子不便宜，大多數人都花一生努力才購屋入住，除高密度民宅，還有公立小學、安親班、托兒所。附近沒有公交體系，遊民入住以後進出和生活機能會是問題。

Cisco捐錢之後，Google和Apple都應允要捐10億、25億來幫忙灣區的遊民問題。還記得2016年通過的聖他克拉拉縣A提案嗎？要籌9億5千萬來挹助平價住宅。這錢也快用完了。這些錢有如冰塊在加州烈日之下，快速消蝕。

第一區只想造出30個床位，卻已足夠讓附近居民睡不著覺，目前請願反對者朝1500人邁進。居民的顧慮不是沒道理，他們不是「統計數字」 。

正為聖荷西市長年底決選勤訪各社區的Matt Mahan， 上周末來到第一區和大家面對面溝通，話題全在遊民，大家對這個遊民小屋區的選擇普遍感困惑，都說消息來得突然，大多人都不知情，為何過程不能更透明？

即便各區都須承擔遊民安置的責任，溝通還是最重要，莫讓居民覺得草草就把遊民區塞進大家的後院圍牆外。

安靜繳稅的居民同樣也是人。

([email protected])

遊民 聖荷西 加州

上一則

義工擬代替員警 處理低級別事件

下一則

反仇亞 加州第2輪撥款3030萬 金額翻倍

延伸閱讀

聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加

聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加
疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞

疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞
聖荷西周末大飆車 警開500張罰單逮7人

聖荷西周末大飆車 警開500張罰單逮7人
慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛

慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛
聖荷西取消電動車停車優惠 有HOV共乘貼紙者 可申請免費停車證

聖荷西取消電動車停車優惠 有HOV共乘貼紙者 可申請免費停車證

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45
隨著各國逐漸開放疫情後的管制，預料國際之間的往來也會恢復以往。（記者李榮／攝影）

護照過期需返台 可申請入國證明書 規費5元

2022-06-29 20:24

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎