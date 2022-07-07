一場聖荷西 市政府記者會上，遊民 安置計畫受惠者代表發言。她說為了找棲身處已奮鬥了六年。感謝市府蓋遊民小屋，讓她和小狗入住。「我要謝謝你們，因為你們不是只把我當作一個統計數字，而是當作一個人來看待。」

這話如果翻轉一下，有些聖荷西市民也很想跟議員和市長說：尋找安置遊民的地點時，也希望規畫幕僚能夠把四周居民看成一個個「人」 ，而不是替市府完成某些計畫的「統計數字」。

最近聖荷西第一選區的區民很焦慮，因為從2018年逐步推行的遊民小屋計畫又有動靜。6月下旬，議員以8比2的票數通過再蓋四區的遊民小屋，以及另新構想兩處全新的地點蓋小屋。

為公平起見，十個區都盡量分攤，要達到興建400間迷你屋的目標。比起2019年，無家可歸者在矽谷已經又上升了一成多。據稱聖荷西有遊民約六千。

遊民區有的可收留上百人，有的只能容二、三十人，都處公家地皮，緊挨高速公路，就怕夜長夢多，民怨難了。蓋一處大概都要花1500萬元左右，每年還得編列300萬的預算來管理。

遊民安置非常耗錢。2018年，科技大廠Cisco 慨捐5千萬來幫忙，蓋房、發補助，如今錢快花光了，和日趨惡化的現況相比，只如滄海一粟。

第一區要給30位遊民的住處位於Prospect 路和85號公路交口。Prospect高架於85公路之上，這地不大，有如一個小釦子深陷在聖荷西、庫比蒂諾、薩拉度加三塊織錦布上，形容為織錦布是因附近房子不便宜，大多數人都花一生努力才購屋入住，除高密度民宅，還有公立小學、安親班、托兒所。附近沒有公交體系，遊民入住以後進出和生活機能會是問題。

Cisco捐錢之後，Google和Apple都應允要捐10億、25億來幫忙灣區的遊民問題。還記得2016年通過的聖他克拉拉縣A提案嗎？要籌9億5千萬來挹助平價住宅。這錢也快用完了。這些錢有如冰塊在加州 烈日之下，快速消蝕。

第一區只想造出30個床位，卻已足夠讓附近居民睡不著覺，目前請願反對者朝1500人邁進。居民的顧慮不是沒道理，他們不是「統計數字」 。

正為聖荷西市長年底決選勤訪各社區的Matt Mahan， 上周末來到第一區和大家面對面溝通，話題全在遊民，大家對這個遊民小屋區的選擇普遍感困惑，都說消息來得突然，大多人都不知情，為何過程不能更透明？

即便各區都須承擔遊民安置的責任，溝通還是最重要，莫讓居民覺得草草就把遊民區塞進大家的後院圍牆外。

安靜繳稅的居民同樣也是人。

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