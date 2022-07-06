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你有免於恐懼的自由嗎？

金山人語

7月4日國慶日當天，芝加哥郊區小城Highland Park爆出大規模槍擊事件消息。事件發生在當地慶祝國慶的遊行之中，六人死亡，30多人受傷，其中有人傷勢嚴重。

22歲的嫌犯已被捕，接受電視台採訪的一位教授認為 ，兇嫌事先選定國慶日作案，而且意在「儘可能多殺人」。案發時這位教授在現場並協助救人。

今年5月24日，德州烏瓦德鎮羅布小學發生大規模槍擊事件，19名可愛小學生的生命在那一天中止，還有兩位教師罹難。

這之前的5月14日，紐約水牛城一家超市內，一名白人槍手射殺十名非洲裔。

加上國慶日的這一宗，今年剛剛過了一半，全美已發生309宗大規模槍擊事件。何為「大規模」？凡造成四人以上傷亡的槍擊事件，就是「大規模」。

美國一直強調保護人權，也以全世界人權的燈塔自居。可是，對於那麼多因槍擊事件而死亡受傷的人，我們的人權理念對他們有多少保護？

我們的最高法院最近竟然裁決：人民享有在公共場所攜帶手槍的基本權利。

據www.guns.com網站的數字，目前全美民間共有4億3400萬枝各類槍械，大大超過全美人口數目。據「讀者文摘」網站，2020年，美國有4萬3551人死於槍枝暴力。

不需要高智商都可以得出結論：民間如此之多的槍枝，是造成槍擊事件不斷發生的重要原因。那些擁槍團體卻對這些視而不見。那些臣服於擁槍團體的民選官員，被問到加強管制槍枝的問題時，大多支支吾吾、顧左右而言他。

反對嚴格管制槍械的人士，其中較有影響力的大多是國會議員，他們的理由是，槍不會殺人，是人用槍殺人，所以要管好人。他們提出的制止槍擊事件的藥方主要有：加強校園和工作場所的安全措施；提供更多精神健康服務。因為很多槍擊事件的作案人，患有不同程度的精神疾病。

在這些人眼中，泛濫成災的槍枝，與槍擊事件沒有多少關係。

「布希研究所」（George W. Bush Institute）研究員、退役軍人Miguel Howe上校在其論文中說：美國軍隊是保護羅斯福總統在演講中概述的自由的關鍵因素。

羅斯福總統1941年國情咨文中提出的四大自由：言論自由、信仰自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。這四大自由後來列入聯合國人權宣言的序言，成為一種普世價值。

美國有世界上最強大的武裝力量，但是，這支武裝力量似乎無法在國內有效保護美國人民免於恐懼的自由。

你有免於恐懼的自由嗎 ？我沒有。

([email protected])

槍擊 遊行 德州

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