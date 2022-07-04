加州應給無證客免費醫保嗎？

剛來美國時看到小幽默：怎樣知道別人是民主黨還是共和黨？答曰：問他對街頭遊民的看法。如果他認為遊民的處境是社會造成的、社會應該負責，那他就是民主黨。反之，如果他認為遊民的處境是遊民自己造成的、遊民自己應該負責，那他就是共和黨。雖然誇張，但也道出一個事實：對待弱勢族群的不同態度，確實是自由派與保守派的一大分水嶺。

上個財政年度最後一天，州長紐森6月30日簽署3097億元營運預算，承諾讓所有低收入成年居民都在2024年前享有加州 的「聯邦醫療補助計畫」(Medicard)，無論他們的移民 身分為何。其中包括76萬4000名無證移民。加州政府將為這些無證客每年花費約27億元。此舉也令加州成為全美第一個為低收入無證移民提供免費醫療健保的州。

醫療健保和移民權益擁護者，自然將加州這項決定視為勝利。他們認為，許多無證客也都辛勤工作、依法納稅。民眾平時裝修房子或修剪草坪請的工人裡面，可能就有他們的身影。但是他們被排除在許多福利體系之外，僅僅因為他們沒有身分，是不公平的。

共和黨和保守派團體持反對立場。他們指加州這樣做只會引誘更多無證移民湧入美國。另一方面，也有不少民眾認為，政府過於優待無證移民，對很多遵守程序，經過漫長移民排期等待才來到美國的合法移民來說，也並不公平。

美國是移民國家。除了原住民之外，大家都是移民，只是來到這個國家有先有後。加州人一直比較同情無證客。加州政府近年財大氣粗，有975億元預算盈餘，願意拿出一部分錢來照顧無證客，值得肯定。但更重要的是應在對弱勢者人道關懷和保障社會公平之間找到平衡。

最近很出風頭的最高法院，最新裁決之一是拜登政府終止施行「留在墨西哥 」命令為合法。「留在墨西哥」是川普的政治遺產，規定想要申請美國庇護的中南美洲無證客，在等待美國法院聽證他們的申請案期間，必須留在墨西哥境內。

這項裁決無疑讓大批無證客進入美國更加容易。同一個最高院，在控槍和墮胎議題上「右傾」，在無證移民議題上又顯得「左傾」。

嚮往更好生活，往更好的地方遷移，是人類的天性。與墨西哥有漫長共同邊境的德州，地方執法機構和聯邦邊境安全人員正在承受無證移民大量從湧入的壓力。安全問題引發的意外悲劇時有所聞。

同樣與墨西哥接壤的加州，比較少聽到這方面新聞。但是不代表加州邊境沒有無證移民問題。聖地牙哥與墨西哥的蒂華納相鄰。那裡的美墨邊境有一道長長的「川普牆」把兩國隔開，已經成為當地著名「景點」。這道柵欄的一頭一直延伸到海裡。從墨西哥那邊下海游泳繞過柵欄到美國這邊上岸，看起來很容易，實際上很危險。當地人說，不久前就有一個想要偷渡到美國的未成年墨西哥女孩淹死在那裡。

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