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今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

不朽香江名句

金山人語

今天，7月1日，香港回歸紀念日。朱鎔基的一段視頻，近日再度熱傳。

2002年，時任總理朱鎔基出席港府晚宴致詞，鼓勵為財政所困的特首董建華「沒什麼好怕的」。香港有開放的經濟體制，完善的法律制度，高效的公務員隊伍。「我就不信香港搞不好！如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們手裡搞壞，我們豈不成了民族罪人？」

朱鎔基還引用歌曲「獅子山下」與港人共勉: 「在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追，…同處海角天邊，攜手踏平崎嶇，我們大家用艱辛努力，寫下那不朽香江名句。」

香港如今是好、還是壞，全世界都在關注。「民族罪人」講話，也因此成了真正的「不朽香江名句」。

同樣熱傳的名句，還有鄧小平1990年對李嘉誠的承諾：「不會變、不可能變，不是說短期不變，是長期不變，…就是說五十年不變，五十年之後更沒有變的道理。」

所謂一國兩制、五十年不變，是說香港主權回歸後，保留原有的資本主義制度和生活方式，不實行社會主義制度和政策，馬照跑舞照跳、自由民主法制…。「一國兩制」本為台灣提出，卻率先用在了香港。

然從1997年到現在，五十年只走過一半，香港卻已物是人非。

2003年，爆發反基本法「23條」立法的大遊行，兩年的示威抗爭，最終迫使特首撤回法案，這也說明當時港人的自由和權利尚能得到尊重。但自此之後，香江不再安寧。

2009年，高中通識教育必修課風波、2010年反高鐵、2012年反國民教育洗腦、2014年雨傘革命、2016年旺角騷亂、2016年立法會宣誓風波、2019年開始反送中…。

一方的行動，導致另一方抗爭，而抗爭引來的，卻是更多緊逼的行動。沒有攜手、共濟，區分和矛盾卻在日益加深。

如今，教科書不許提殖民地，而稱香港一直是中國一部分，「港人自決權」因此失去理據。警隊不再踢英式正步，改中式步操；士兵不再喊「Yes, Sir」，改為「知道，長官」。這一切，意在去殖民化，灌輸年輕人忠誠愛國，強化國民身分認同。

但與此同時，越來越多的港人「離心離德」。近四分之三民調受訪者對香港前途失去信心，六成計畫兩年內移民，兩成現在就想全家一起走。

有人說，這是美西方唆使，看不得中國的好。另些人則指，這是一國兩制的挫敗，是民主與威權的撕裂，香港輝煌不再，已然是一國一制。

名句言猶在耳，然若鄧小平在世，還識得香江否？

([email protected])

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