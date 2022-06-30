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矽谷房價的三隻燕子

金山人語

近兩月來，升息再加上股票大跌，給房價帶來很多變數。禍不單行，以買房子來說，股票腰斬或者折損三、四成，讓很多人付頭期款能力大減。利息又漲，以前每月貸款付五千元，如今可能多達八千，你心愛的房子紅瓦依舊，綠樹仍在，但眼看它一步步離你而去，漸行漸遠。

房地產網站的數字駭人，截至6月16日，聖荷西一間普通房屋每月貸款額為9136元，比2021年12月31日上漲44%、比去年同期增加57%。房屋的負擔最好不高於收入的三成，月付房貸近萬，表示一個月收入在3萬元以上，即使在矽谷，即使夫婦雙薪，能有幾家？

利率已從百分之三字頭漲為六字頭，以頭期款付兩成來算，專家說，要彌補這種利率調漲所加重的負擔，至少房價要跌45萬才補得過來。

從身邊人與事，我看到矽谷房市的三隻燕子。

第一隻燕子是聖荷西都會較邊緣地帶的例子。約半年前以一百廿餘萬上市，最後的幸運兒以近一百五十萬得手。但三個月後不知何故又重回市場且開價降為一百萬，仍不乏感興趣者，最後加價到一百十多萬賣給新主人，價錢比第一次上市的開門價都要少。

第二隻燕子是一棟高中的學區房，地皮小，居住面積跟公寓差不多，才千餘呎。推出時要價200萬，是去年底的事，也是貸款利率低達百分之三的黃金歲月。竟以260萬賣掉。才半年，最近看到這房子要出租了，月租要價4800元。是否原本捧著錢搶房子的人如今都願加價租房？ 實在很難說。可確定的是，今天的4800元，和去年此時的4800元，已單薄不少。

第三隻燕子是一個華人店員的啟示。那天客人少所以聊了兩句，他說怕接到房產經紀的電話，因為害怕訂單有變又買不成了。他已來矽谷十多年，夫妻都工作，想買房，甚至為了這「終極願望」，連生孩子都延後了。但他存錢只有兩隻腳，房價有四隻腳，始終追趕不上。如今這心愛房子是以前看過但中途橫生枝節的。障礙釐清捲土重來，利率卻已攀升到百分之6.875。

問他如何養這棟比半年前利率翻漲了一倍的房子？ 他說，獨棟屋的寬敞後院蓋了雙拼房，他打算把後院的兩戶租出去，幫忙付貸款。下定決心就不怕遇到壞時機，但願一切在軌道上不要有變化。「來美國是正確的決定，不後悔。」

當計畫趕不上變化，只能要求自己的想法能有變化。也許在這經濟的壞年冬，第三隻燕子的心態能幫上點忙？

([email protected])

利率 貸款 矽谷

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