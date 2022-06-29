最高法院日前推翻行之有年、保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」，長期而言，是反墮胎團體數十年努力的結果；近期而言，則是源於2016年11月8日總統大選的結果。那天共和黨的川普獲勝。如果民主黨的喜拉莉贏得那次大選，今天最高法院有關墮胎權和擁槍權的裁決結果就會不一樣，或根本不會有相關的裁決。

有關墮胎權的裁決，贊成推翻「羅訴韋德案」的五名保守派大法官 中，三名由川普任命。如果喜拉莉擔任總統，不會提名「保守派」人士而會由「自由派」人士出任大法官，我們也會有一個完全不一樣的最高法院。

這次最高法院的歷史性裁決，更令人注意到：美國才是真正實行「一國兩制」的國家。最高法院發表這項裁決後，新聞報導說，全國約一半的州將立刻禁止墮胎，而大約另一半州，則紛紛表示將繼續支持墮胎。

全國一半的州實行禁止墮胎的法律，另一半的州實行截然相反的允許合法墮胎的法律。這不是「一個兩制」又是甚麼？

允許合法墮胎的各州中，州民人數最多的加州 格外引人注目。州長紐森於最高法院發表上述裁決的同一天簽署法案，保護在加州提供墮胎的機構和個人，使他們為從禁止墮胎或限制墮胎的州前來加州的孕婦提供墮胎服務時，免於承擔法律責任。

紐森誓言要為尋求墮胎婦女「提供真正的避難所」，不僅從法律層面保護上述機構和個人，同時還端上一大盆「牛肉」： 提供1億2,500萬元，為從其他州到加州尋求墮胎服務的婦女提供金錢方面的援助。

加州參眾兩院議長Toni Atkins和Anthony Rendon以及多位議員，已聯名在州議會提出一項修憲案，要把墮胎權列入加州憲法。

洛杉磯加大的一項研究結果顯示：今後從反墮胎州前來加州尋求墮胎服務的人數，一年近一萬人。

另外，許多公司，包括一些世界級的大公司，在最高法院宣佈有關墮胎權的裁決之後，紛紛表示支持員工的墮胎權，並為此提供各種方便以及金錢援助，形成另一種「一國兩制」。

行文至此，想起最高法院中最年長的大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）。最高法院有關墮胎權的裁決公佈後，他說要「乘勝追擊」，要重新檢視同性婚姻法以及避孕法，意即要推翻最高法院過去對同性婚姻法及避孕法的裁決。

但是，有一項最高法院的裁決，湯瑪斯大法官不會尋求推翻。1967年，最高法院對Loving v. Virginia案作出裁決：限制異族通婚的法律違憲。

如果當年最高法院的這項裁決，如「羅訴韋德案」一樣，被今日之最高法院推翻，則我們最尊敬的湯瑪斯大法官的婚姻也一起被推翻。

([email protected])