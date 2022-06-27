金山人語／最高法院的震撼彈

剛剛過去的一周，聯邦最高法院接連拋出兩個震撼彈。先是周四宣布裁定紐約控槍法律違憲，廢除限制「隱藏持槍權」法律。周五更宣布推翻「羅訴韋德」案判決，終結已經施行50年的聯邦憲法對婦女墮胎 權利的保護。

控槍和墮胎一直是美國最敏感議題。最高法院這兩項爭議性裁決引發喧然大波，意料之中。當前美國槍擊暴力事件頻發，民間要求控槍呼聲空前高漲。就在同一天，參議院剛以65比33通過「反對槍枝暴力法案」，包括15名共和黨參議員投贊成票。一天後眾議院也以294對193通過這項法案。在這樣的背景下，最高法院卻反其道行之，給人以「開倒車」之感。

推翻憲法對婦女墮胎權保護，更引發憤怒質疑聲浪。最高法院真的「倒行逆施」？這兩項裁決到底意味著什麼，不同立場人士有各自解讀。而最高法院在憲政體制中擔任的角色，也再度引發熱議。

美國三權分立。行政、立法、司法各自獨立。最高法院是司法系統金字塔的最頂層。它不是刑事法庭，不會判某人入獄多少年。它也不是民事法庭，不會判某人賠償多少錢。最高法院是憲法法庭，職責就是解釋憲法，裁決是否存在違憲行為。

從市議員到國會議員，美國所有立法機構成員都是民選產生的。他們設立的法律某種程度上代表民意。但是最高法院大法官 不是民選，而且是終身制。為什麼這幾個非民選的大法官，可以推翻民選立法機構制定的法律？這確實是美國民主憲政體制中最有爭議的部分。

大法官非民選、終身制，這樣設計的是為了最大程度保持最高院超然地位和穩定性，使大法官判案不受行政部門、政治選舉和民意干擾，將外界影響降至最低。在制度上，他們不但不能被民意左右，而且應該起到制衡民意，充當阻止暴民政治的防火牆作用。

作為裁判人，大法官應該中立。但是大法官的職位如此重要，以致每次大法官席次出現空缺時，被提名 人的黨派色彩和意識形態傾向都會引起極大關注。

設計這套制度的人士，天然不信任少數掌握法律知識的菁英專家，所以設計了陪審團制度，將刑事案件裁判權交給沒有受過法律專業訓練的平民百姓。但是在憲法層面，他們卻又選擇無限信任菁英專家，將解釋憲法大權賦予少數幾個非民選的大法官。

三權分立相互制衡。最高法院的權威至高無上，但其權力也有限制，只能釋法，不能立法更不能干政。最高法院和一般法院一樣，只能對已有的案子審理裁決，不能在沒有立案情況下主動干預任何事情。

沒有任何制度是完美的。在現行架構下，最高法院大法官是憲法的守護者。他們中的多數派就代表了憲法。但是美國憲法基本框架是200年前確立的。200年來世界發生很大變化，出現很多以前沒有的新事物。大法官也是人，也可能犯錯。如果最高法院自己違憲了，誰來糾正？

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