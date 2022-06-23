世道人心的重中之重就是父母和子女間的恩情。

早年在台北的採訪對象和同業群裡，一個多月來發生兩件白髮人送黑髮人的悲劇。

台大心理醫師出身的作家、出版人王溢嘉在5月9日臉書 上寫著：「兒子谷神已在日前因急性心梗為人生畫下倉促的句點。我們悲痛莫名，頓感天地不仁，造化對他和我們的無情撥弄。」王谷神是出色的動畫導演 ，5月4日急性心肌梗塞過世，得年44歲。

媒體人楊渡6月21日的臉書沉痛發文：「心愛的女兒楊茵絜，6月21日凌晨，因心臟衰竭，遠行。大慟！痛徹！」楊茵絜是台北Elle的總編輯，甲狀腺風暴 引發的心臟衰竭奪走她才37歲的生命。

嬰兒潮如今都老了，不僅同輩一個個離開，也聽到嬰兒潮的下一代-----千禧代提早過世的悲劇，白髮送黑髮真乃人生至痛。

在美國，筆者一位同為嬰兒潮世代的朋友說：「 年輕時害怕生不出孩子，生完第一個又怕生不出第二個，獨生子女太孤單。孩子長大了，開始擔心他們沒有好姻緣。等孩子成家了，又擔心他走在我們前頭，我們必須承受像王溢嘉和楊渡這般的錐心之痛。」 於是朋友說：孩子真是「債」 ，他有時會向無兒無女的人說：至少你們沒有欠債。

其實楊渡對女兒的最後告白也很令人感動。他謝謝女兒從小到大給了他這麼多的快樂，這麼多愛與擁抱。在悲傷中，他仍說，這種看著兒女成長的喜悅，勝過天地間一切。

可見養兒育女就算是債，也是一筆幸福債。

王溢嘉在送兒子骨灰入塔時，講了智慧的話。他說，一再糾結於「如果」和「為什麼」，其實「是因為心裡一直無法接受、不想接受、拒絕接受讓自己痛心的殘酷事實。但人生已不可逆轉，只有坦然接受它，然後才能穿過它、跨越它，踏入另一個人生範疇，進抵另一種生命境界。

楊渡在至痛之下的憬悟也是：此後，也只能帶著妳交給我的功課，流浪死生，學習走下去。

台灣新北市二歲男孩恩恩今年4月送醫後死亡，成為今年台灣Omicron大規模感染首例兒童重症與死亡案例。兩個月過去，恩恩生前遭遇官方踢皮球延誤就醫的事曝光，已掀起軒然大波，市長侯友宜面臨空前的政治風暴。在美國，5月德州小學濫殺案裡警方處置失當，原本3分鐘就能衝入救小孩，竟慢達一個多小時都未能辦到，媒體形容真相恐怖到難以置信。

人心都是肉長的，類似事件牽引為人父母最敏感的神經。說到底，父母是風險很高的身份，子女盡量顧好身體，試著替爸媽分擔些風險，也是孝順了。

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