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都市傳說之麻糬馬芬

金山人語

如果一家咖啡館突然宣布「French Roast」和「Espresso」是他們的註冊商標，別人不准使用，你一定懷疑自己聽錯了。

中文名字有點拗口的麻糬馬芬(mochi muffin)，是常見的烘培糕點。最近突然成了新聞熱點。不是因為它多麼好吃，而是因為它成為一場商標所有權糾紛的主角。

聖荷西一家小型家庭式烘焙店「CA Bakeryhouse」，賣麻糬馬芬已經有兩年。但是最近他們突然接到另一家同業，位於柏克萊的「第三文化麵包店」（Third Culture Bakery）發來終止函，要求他們立即停止使用「麻糬馬芬」的名稱。因為「第三文化」已經在2018年將「麻糬馬芬」註冊為商標。

「CA Bakeryhouse」收到這樣的通知，自然相當震驚，也覺得這樣一個常用詞被註冊商標很荒謬。用店長的話說，「就像是替白麵包或香蕉馬芬註冊商標」。但是作為一家小型商家，他們不願打商標戰，選擇息事寧人，將自己銷售的相關產品重新命名。

在美國，這樣的商標糾紛並不少見。遇到麻煩的弱勢商家，多半也和「CA Bakeryhouse」一樣選擇退讓，以避免高額訴訟費用。

但是這次情況有所不同。消息在社群媒體尤其是餐飲業群組裡引發激烈反彈，出現很多質疑。很多顧客與烘培商一致批評，認為把某種常見商品註冊商標，將衝擊其他小商業的生機。

一位在夏威夷長大的柏克萊居民的話很有代表性：「麻糬不是他們的。馬芬也不是他們的。亞裔融合食品已在夏威夷存在長時間。」

一時間，Yelp、Google review與社交媒體上，充斥著有關「第三文化」的負面評價與抵制聲浪。甚至有人打電話到他們店裡表達抗議。「第三文化」這次犯了眾怒，因為至少在外人看來，他們企圖將一種存在已久，大家都在用的常見食品名稱占為己有，正是商標註冊需要避免的。

最新發展是，面對各方強烈批評，「第三文化」作出妥協，取消麻糬馬芬的註冊商標。兩位店長表示，了解到註冊這個商標造成很大傷害。並說他們初衷只是出於自我保護。沒想到後來的事態發展，與他們設想完全不同。

涉及麻糬馬芬商標糾紛的兩家烘培店都是亞裔商家。「第三文化」兩位創辦人之一來自台灣。「CA  Bakeryhouse」的林姓店長可能也是華裔。華人文化以和為貴，退一步海闊天空，做生意尤其講究和氣生財。

事件最終有比較滿意的結局，要為「第三文化」點個讚。感謝他們從善如流，避免了昂貴的商標戰，給了其他小商業更多生存空間。只要能讓更多人有機會體驗麻糬馬芬的美味，顧客和商家就都是贏家。

事件再次顯示社群媒體巨大影響力。如果沒有社群媒體，不會有那麼多人出來打抱不平。無論這種力量是正面還是負面，社群媒體能在短時間內扭轉事態的走向。

寫到這裡，發現自己還不知道麻糬馬芬是甚麼滋味。是時候去買一些來品嘗了。

([email protected])

社群媒體 亞裔 柏克萊

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