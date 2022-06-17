博徹思走了 改革旗子未倒

大力鼓吹刑事司法改革的「進步派」博徹思 被罷免，似乎並沒有阻止美國司法體系的進步步伐。

上周二初選中，深獲東灣華人支持的勝利婭（Yesenia Sanchez），當選阿拉米達縣警長。在阿拉米達縣地檢長的選戰中，普萊斯（Pamela Price）則以穩定的領先優勢，進入決選。

東灣康曲柯士達縣，2018年當選地檢長的貝克頓（Diana Becton）順利連任。而在中半島，密爾布瑞市警長卡普斯（Christina Corpus）以高票擊敗自己的老闆，當選聖馬刁縣警長。

此外，可能獲任接替博徹思的熱門人選中，華裔湯曉慧是其中之一，媒體報導，市長布里德辦公室已和她接觸過。

這幾位共同的特徵，顯而易見：都是女性，都是少數族裔，這為實現司法公平打下必要基礎。且除湯曉慧外，都是旗幟鮮明的進步派，主張改革刑事司法制度的觀念與思路，與博徹思一脈相承。

勝利婭踏入執法界25年，此次競選口號，就是建立「小鎮警民關係」，警察 深入社區，讓市民能叫得出街上巡警的名字，建立彼此互信。重預防而非嚴打，不是建更多監獄 將人抓起來關進去就完事了。勝利婭還主張民眾參與管理，加強警員問責制和管理透明度。

支持結束死刑、反對過度執法的阿拉米達縣地檢長非裔候選人普萊斯，同樣要求追究警察不當行為，保護移民社區和少數族裔，加強與種族偏見相關案件的調查和起訴，推動司法公平。

同是非裔的康縣地檢長貝克頓，是一位鮮明的改革派。連任競選中，她與主張嚴酷執法的對手立場分明。貝克頓說，舊金山有獨特的政治生態，博徹思被罷免決不是司法改革的失敗，和她一樣的有「改革新思維」的人，仍在當選走上前台。

高票當選聖馬刁縣警長的卡普斯，同樣以改革現有司法體系、清除陳習舊制為號召。她提倡包容與合作，承諾吸納更多的社區參與，改善與移民和少數族裔關係。精神疾病或無家可歸，不是犯罪，社會應該提供更多服務和關懷，而不是建造更多監獄，一味關押監禁。卡普斯和勝利婭，作為加州史上首兩位拉丁裔縣警長，攜手創造歷史。

美國刑事司法中的種族主義與族裔不平等，根深蒂固，改革勢在必行。有機會成為首位舊金山華裔地檢長的湯曉慧，雖不以進步派自居，但當年競逐地檢長時也以改革為政綱。問題不在於要不要改，而是怎麼改。如普萊斯所說，關鍵在於如何在司法體系和社區公共安全之間取得平衡。

博徹思走了，但刑事司法改革的旗子未倒。

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