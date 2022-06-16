美國股市的牛市和熊市 拿兩種動物的動作打比方。牛進攻時角向上，熊獵物時掌朝下。多年不見熊蹤的美國這幾天正式進入熊市，股市天天朝下奔去，投資人滋味真不好受。

熊要出現原因很多，也早就有人警告，可是大家不肯相信，心存僥倖，發生以後有如第一次知道世上有熊般驚恐。

開年以來，通貨膨脹陰影未曾離開，影響所及，消費者眼前一片黑。聯儲局調高利率說要治通膨，結果病還沒醫好又出現更可怕的併發症叫「經濟衰退（recession）」，股票猛跌看不到盡頭，大家都嚇壞了，經濟有recession，人心有depression。

矽谷位處震央，左鄰右舍的雇主不外蘋果、Google、臉書、亞馬遜、微軟這些大公司，當然人人荷包都縮水。熊市即股票跌兩成以上，能不慘重？

憂愁因不同年齡而異。先前因為銀行存款利息太低，很多人把錢放股市，如今養老金立即像切蛋糕一般去了五分之一。年紀較輕的則擔心被裁員，剛花大錢買來的矽谷房子，可別因繳不起房貸而掃地出門，畢竟貸款 七位數來買七位數高價屋的人還不少。

聖荷西插牌要賣房的最近多了不少，插上就沒法拿下的房子也多了。眼前一例是6千多呎地蓋1500呎獨棟屋，因在好高中的學區，5月下旬上市開價即299萬，想說隔不遠一戶更沒打扮的房子都賣3百多萬呢！風雲變幻，一星期後299萬的房子削價40萬成為259萬，繼續賣。最後如何尚不可知。

另一朋友住華人 很多的一個南加州好區，3月到現在歷經買新房、賣舊房的三溫暖。短短兩個多月情況已大不同。買房時有27人搶標，一下子就把100出頭萬起價的房子炒到120多萬。賣方欽點少數人進入第二回合。朋友全付現金殺進、又加價才搶到房子，算算比起屋主起初要的價多加了26萬。但等到這個月要賣掉自己原本的住房，看房者仍是很多，但加價者只一人，最後賣給貸款更有把握的那人，還降了一萬元！

為何情勢丕變？因為過去兩月美國經濟下降太多。華人父母很心疼子女，生怕他們這一代要買個小房子安身已不可能，於是有人拿積蓄要替孩子還一部份房貸，以舒解升息的壓力，也有人自我寬解：「將來反正都要留給他們的錢，就早點拿出來幫他們吧！」華人房地產經紀的標準台詞是：「父母總都要幫的啦！ 你不幫孩子幫誰呢？」

看來，除了聯儲局，華人還另有一間中央銀行，裡頭不是鮑爾而是一輩子省吃儉用的老爸老媽。

([email protected])