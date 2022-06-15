「你還是個人嗎？」「這是人幹的事嗎？」中國人斥責某人「不是人」，是最嚴重的罵人用詞之一。但是，有時「不是人」的意思出現180度大轉彎，成為讚人的最佳用語。

6月10日晚上，金州勇士 在客場艱難戰勝波士頓塞爾蒂克，此前兩隊總分二比一，勇士落後。那天晚上，勇士可說幾乎是命懸一線，要最終贏得總冠軍，此役非勝不可。如果輸了，則必須連勝三場才能奪冠。

這場比賽，塞爾蒂克幾乎是壓著勇士打，大多數時間比分都超過勇士，也讓勇士球迷非常緊張，「心都要跳出來了」。

勇士獲勝，功勞最大的非帶腿傷出戰的柯瑞 莫屬。柯瑞如蛟龍得水，神乎其技，全場拿下43分，包括7個三分球。場邊解說員指出，柯瑞是「將全隊扛在肩上」比賽。最關鍵的最後5分多鐘，勇士打出17比3的衝擊波，最終以107比97戰勝塞爾蒂克。

是役柯瑞也打出個人「紀錄之夜」，成為冠軍賽歷史單場拿下40分、10籃板的球員中，年齡第二大的球員，僅次於湖人隊的詹姆斯。重要的是，柯瑞是帶著腿傷創下這個紀錄。

於是就出現了「不是人」之說。當晚比賽結束後，一家電視台討論這場球賽時，在電視屏幕下方打出一行字：「柯瑞是人嗎？」（Is Stephen Curry human？），供觀眾現場投票 。結果是：91%認為柯瑞不是人，只有9%的觀眾認為他是個人。

統計學告訴我們，民意調查參與人數最少要達到800人，調查結果才有效。但是，當事電視台沒有公佈多少觀眾參與投票，其有效性暫時不知。但無論如何，91%的投票觀眾認為柯瑞「不是人」，令人印象深刻。

說柯瑞「不是人」，當然不是罵他而是讚他。「不是人」，那是甚麼呢？只能是「神」了。柯瑞不僅三分球冠絕群倫，球技也出神入化，常在幾乎不可能的狀況下，龍驤虎步，輕鬆把球送入籃網。觀眾說他「不是人」，不僅讚他的球技，也是表示喜歡他這個人。

其實，用「不是人」來誇讚人，中文早就有之。中國作家秦牧的「藝海拾貝」散文集中，引用了一則中國民間典故。話說有人擅作喜慶詩詞，一戶人家為老祖母賀壽，請他作賀詩。此公提筆就寫「這個婆娘不是人」，老祖母的兒孫一看十分惱怒，提拳欲揍他，此公微微一笑：且慢。接著寫下：「九天仙女下凡塵」。家人轉怒為喜。續寫「兒孫個個都是賊」，壽星家人大為不解。接著出現在紙上的幾個字是「偷得蟠桃奉至親」。壽星的子孫都成了大鬧天宮的齊天大聖了。皆大歡喜。

13日晚上勇士和塞爾蒂克第五場比賽，勇士以104比94勝。是役柯瑞僅得16分，可見勇士隊整體發揮超常。希望勇士隊未來有更多球員「不是人」。

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