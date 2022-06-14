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Fed超級升息 經濟前景黯淡

金山人語

繼上周五之後，美股周一(13日)再次大跌，道指跌876點，那指跌530點，史指跌151點；其中市場最關注的是，史指比年初最高點下跌了21%，正史進入熊市，反映經濟前景悲觀黯淡。

代表500家公司的史指，向來極少跌入熊市(跌20%以上)。現在進入熊市，有何意義？

一，股市反彈的希望破滅：周一股市下跌的主要原因是，史指5月20日曾於中盤交易一度跌入熊市，但當天收市仍維持在20%以內，因此避過熊市之劫；此後三周，逐漸回升反彈，直至上周五，因5月消費物價指數(CPI)飆升至8.6%，超過預期，導致股市大跌，而持續了三周的反彈希望，已告破滅。

二，經濟衰退逼近：熊市與衰退沒有必然關係，但衰退往往隨著熊市而來，因為造成能市的原因與經濟衰退的原因相同，例如烏克蘭戰爭導致油價大漲，中國清零政策打亂全球供應鍊，兩者都是高通膨的主要原因。

美國10年期公債殖利率飆升至3.37%，2年期公債則飆至3.34%；殖利率飆升，聯準會受壓，升息幅度也須相應提高，但升息過度，卻可能導致經濟衰退。

美國今年第一季經濟負增長1.5%，第二季也不樂觀，據聯準會的「GDP追蹤」顯示，增長只有0.9%；如果第二季也是負增長，則連續兩季負增長，就是正式的經濟衰退。

三，超級升息：5月CPI飆上8.6%，顯示通膨未到頂，且仍在上升，聯準會因此可能加大升息幅度，也因此讓市場更擔心，過度升息會造成衰退。「華爾街日報」13日下午報導，聯準會將在本周的議息會議中考慮升息0.75%，而不是原來預期的0.5%。

如果周三真的決定升0.75%，那是在三個月內進行「三級跳」的升息，即3月中升0.25%，5月初升0.5%，6月中再升0.75%，三次升息共1.5%，不只幅度大，升息速度也空前地快。

市場估計，年底前，聯準會累積升息至2%，如果本周三決定升息0.75%，7月再次升0.75%，累積升幅將超過2%。華爾街估計，聯準會可能在7月再來一次0.75%的升息，之後，觀察暑假結束前，通膨是否已經到頂，以及是否開始從頂峰回落，再決定9月和11月的升息幅度。

四，熊市和經濟衰退的影響：對401(K)退休金、每月償還的房貸、汽油費，以及食物費，都會造成重大影響，熊市和經濟衰退時間愈久，破壞就愈大。幸好經濟學家認為，高通膨可能在下半年消退，而經濟衰退就算出現，也屬短期現象，聯準會仍預測，美國今年仍有2.5%的經濟增長，因此上半年的經濟放緩，只是短期現象。

升息 熊市 聯準會

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