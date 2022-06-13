剛過去的加州初選，令人再度想起丘吉爾的俏皮話：「民主是除所有其他制度之外最糟的制度」。作為領導英國贏得二戰的英雄，竟然在戰爭末期被選民趕下台。民主並不總是理性的。丘吉爾有理由發牢騷。

加州初選最大熱點，罷免舊金山 地方檢察長博徹思 公投，已有很多分析評論。但在下一次罷免來臨之前，有些問題似還可以討論。

首先是怎樣避免罷免制度被濫用？加州眾議員丁右立說得很好：「罷免應該用於非常緊急或嚴重的情況，不是用來推翻選舉結果。要罷免一個官員，應該是官員犯了嚴重罪行」。

罷免博徹思成功，讓選民看到自己手上選票的力量。但是罷免是非常行為，不應常態化。作為糾錯機制，罷免程序是對民選制度的一種完善，而不應成為對上次選舉結果不滿的一方用來「反攻倒算」的手段。只有當民選官員出現嚴重瀆職、明顯無法勝任等特殊情況，才可以啟動。

這次選舉中舊金山市有八項公投提案。其中C提案就是與改革罷免制度相關。C提案將不得提出罷免民選官員的時限，從官員上任後六個月延長至一年，同時規定在常規選舉前的18個月內不得向選務處遞交罷免請願。也不允許在選舉的同年提出罷免提案。

雖然最終被舊金山選民否決，但是C提案內容有積極意義，有助減少過於頻繁罷免選舉造成資源浪費。

其次，博徹思及其支持者多次指責這次罷免選舉「被收買」，背後推手是某些「億萬富豪」。這並非空穴來風。選前就曾有新聞指某矽谷科技富豪投入大量資金支持罷免案。其他外部資金湧入也有所聞。如何看待外部金錢「收買」影響本地選舉，以後選舉又如何應這種情況，是這次出現的新話題。

博徹思下台已成定局，媒體立即又將焦點轉向他的同行，與他理念相近的洛杉磯地方檢察長賈斯康，以及紐約曼哈頓地方檢察長白艾榮。以小朱利安尼為代表的紐約共和黨人已發起罷免連署，矢言要讓白艾榮成為下一個博徹思。

曾經是博徹思前任的賈斯康，更是將要面對自己的第二次罷免公投。博徹思被罷免後，甚至有被告提出希望在賈斯康被罷免之前儘快達成認罪協議，爭取寬大處理。這樣的新聞簡直給人一種賈斯康大勢已去、來日無多的感覺。博徹思罷免案是否會在全國範圍內引發骨牌效應，還有待繼續觀察。

如果說博徹思罷免案代表舊金山進步派主導勢頭出現變化，那麼在舊金山以外的地方，進步派仍在高歌猛進。例如，被視為進步派的加州總檢察長邦塔這次選舉得票依然大幅領先。而以加強打擊犯罪為號召的舒伯特則落後很多。南灣的幾位進步派大將目前看來也地位穩固。

如果地檢長換人之後，舊金山治安仍沒有改善，還要再罷免嗎？如博徹思再參選，選民還會把他選回來嗎?

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