如果用「言必信、行必果」來衡量民選官員的話，博徹思 應算是合格的地檢長。他不忘初衷，上任伊始就履行承諾，將競選綱領付諸行動。

然而，博徹思還是被罷免 了。

2019年當選時，博徹思一度被視為司法改革新星。他以親身經歷批評美國司法制度中的種族主義和不公平，為少數族裔發聲，與洛杉磯檢察長賈斯康、費城檢察長Larry Krasner一起，成了司法界進步派代表人物而被寄予厚望。但是，如任何改革一樣，司法改革同樣會觸動既有利益分配，動到一些人的奶酪。

2020年初，入主地檢官辦公室兩個星期，博徹思就宣布取消「現金保釋」制度，即刑事案檢察官在決定審前保釋時，不再使用保釋金來決定被告是否可被保釋，而是根據數據做風險評估，衡量嫌疑人有多大社會危害，再決定是否應被釋放。

現金保釋制度一直為人詬病。因為，許多輕罪犯人，只因繳不起高昂的保釋金而被長期關押，到頭來卻又無罪釋放。

一個典型案例是：2017年，舊金山一名69歲的非裔，因偷了鄰居十美元和一瓶水被捕，保釋金60萬元，後降至35萬，保釋公司要被告自付10%，但被告仍拿不出，不得不繼續留在監獄 。此案最後上訴到上級法院，被告無罪釋放。

現金保釋，不僅浪費資源，更對窮人和少數族裔尤其年輕人不利、不公。因付不起保釋金，非裔比白人案前被關押的機會高11倍。

另一引起爭議的新政，是加強警察問責制，包括對過往警員開槍案進行調查。特別是，他要求對涉及警員開槍的案件，進行獨立調查，引起警方反彈，舊金山警檢之間不信任的新聞，一度鬧上媒體頭條。推動罷免的人指責，地檢處對許多犯罪未起訴，但反罷免一方則稱，只有警方立案抓人後，檢方才能起訴。可見警檢合作與互信，對打擊犯罪有多重要。

博徹思的另一措施，是監獄分流，將沒有威脅的輕罪犯人，包括酒駕、鬥毆、精神病和吸毒上癮者，從監獄轉到社服機構或醫院治療。美國監獄人口為世界之最，但美國犯罪率也是世界最高，大規模監禁並未減少犯罪，反成了犯罪新溫床，且非裔、西裔不成比例地被定罪，引發種族不公之爭。

博徹思的分流轉移作法，頗有成效。據統計，2017年金山被分流涉案者占8%，到2021年，則大增到33%；而分流的成功率即達到預期教化效果者，達九成以上。

數據顯示，金山過去兩年犯罪率有所下降；而猖獗一時的仇亞犯罪則是全美性的，責任不在博徹思。

但博徹思還是走路了，且只是因他做了曾承諾要做的事情。

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