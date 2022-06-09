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罷免地方檢察長之後

金山人語

博徹思（Chesa Boudin）2019年競選舊金山地方檢察長是場硬仗，當時四位競選者都來過本報和編輯部溝通過理念，個個都學法出身，能言善道，博徹思並非布里德市長屬意人選，但他形象很突出：才智過人，又是學霸，耶魯畢業後拿羅德獎學金到牛津大學，之後回到耶魯讀法律。對手陣營怕他當選，籌65萬經費打仗，博徹思第一輪計票只拿36%選票，經過複雜計票，第三次才險險當選。

說這些，是想顯示博徹思並非不知他當上檢察長情勢之險峻，若要保官位就必須付代價，須在司法改革路線和民眾治安需求之間作出抉擇，他花兩年多時間試水溫，前晚，六成選民大聲給出答案，罷免成功，他必須下台。對堅持理想的博徹思來說應不意外，也許是求仁得仁。

他不像紐森罷免案有強大財力後盾保住他。想拉下博徹思的人裡有憤怒也有富人的彈藥匣，對方陣營的財力是博徹思的三倍。這是噩夢，當憤怒和財力兩條引線接上頭，引爆難以避免。

這場仗非常難打，因為想罷免的人投票動機遠遠強過想留他的人，恨的力量不是經常強過愛嗎？

人們總把博徹思歸為「極左」，舊金山是一座左的城市，如果你不是改革（Progressive）派，好像就落伍了。一座左城卻容不下一個左的檢察長，這是全美國關注這場選舉的看點，莫非舊金山的標記動搖了？

可是，家裡被闖空門，車子被破窗偷竊，自己開的小生意被搶的痛苦是真的，不必分左右。要求治安改善絕對不是一種落伍。支持者為博徹思辯護說這不能怪他，輕罰宵小、解決監獄過擠 都是老議題了，遊民充斥、城市骯髒，警察無能這些不更是布里德的職責嗎？博徹思自己也說罷免他是共和黨要讓民主黨好看，是政治鬥爭。但就連同黨的前市長勃朗（Willie Brown）都對紐約時報說，他反對罷免是不滿罷免程序，並不是支持博徹思，博徹思是「保護受迫害者的戰士（a warrior for the downtrodden）」，絕對不是稱職的檢察長。

博徹思取消現金保釋的規定、前科累累的Troy McAliste撞死安倍花子等兩名女子引起的公憤都引來對罪犯手軟的批評。安倍的母親天天在電視上以日語控訴博徹思讓她失去才27 歲的女兒。選民投票常是出於衝動，拉下博徹思並不能讓舊金山治安好起來，但憤恨和失望讓人們覺得一定要做點什麼。Chesa做不好，就下來換別人做做看。

也許將來回望這一段，人們會了解，罷免掉一個博徹思在整個改善治安的路上，還是最容易的一步呢。

([email protected])

博徹思 罷免 舊金山

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