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太平洋兩岸「有志一同」

金山人語

美國和中國是兩個截然不同的社會，有一件事卻非常類同：打著替天行道的旗號，實際上卻汲汲營營於私利。

在中國，這件事叫職業打假；在美國，似乎還沒有一個專有名詞來形容這種事。簡言之，就是有人打著維護美國殘障人法（ADA）的旗號，來敲詐小商家。

中國大陸假貨多， 「造假大國」之名早已傳遍天下。2008年中國河北三鹿集團出售含有三聚氰胺的假奶粉，受影響嬰兒3000餘萬 ；2017年，中國長春長生公司、武漢生物製品公司共有65萬劑「百白破」（百口咳、白喉、破傷風）假疫苗流向市場；新冠肺炎爆發後，去年初，大陸有人用生理鹽水甚至瓶裝水製成假疫苗出售，當局查出近六萬劑流入市場甚至走私海外。涉案嫌犯被捕時，非法所得已達1800萬元人民幣。

其他各種假貨，或吃死人的假藥、假酒等，時有報導。

假貨遍天下的現實之下，打假有其積極作用。早年中國打假英雄王海盡人皆知。中國打假，也催生了保護消費者權益的法律和機構。

不過，「造假大國」發生任何事情不稀奇，近年一些所謂的打假人，其實都是假的。他們名義上打假，實際上是敲詐勒索。

這些職業打假人，欺負小商家缺乏相關法律知識，遇到「問題」產品，如沒有標註生產日期、質量合格證和生產廠家等，大批購買，然後控告商家，以「一假賠十」索取大筆賠償。因為「容易取證」、「賠償快」，中國職業打假人更多針對大公司和名牌產品。

中國知乎網站如此形容這批人：「職業打假人打擊的不是真正的假冒偽劣產品，也鮮有真正涉及食品安全的內容。為什麼這樣？原因還是在於他們只考慮如何最輕鬆地牟取到最大化的經濟利益。」

美國也有一批類似中國職業打假人的「職業維法人」，他們表面上鼓吹落實「美國殘障人法」以維護殘障人權利，實際上和中國職業打假人一樣，「只考慮如何最輕鬆地牟取到最大化的經濟利益。」

他們指開在老舊建築內的小商店或餐館，不方便殘障人士進出，以此控告店家違反「殘障人法」，從中牟利。據報導，此類案子，加州一年有4000多宗，紐約州一年有2000多宗。

金山華埠樓宇絕大多數建於1906年大地震後，已有100多年歷史，且整個華埠30多年前被劃為歷史性地區，所有建築不得拆除，這些建築中的商店或餐館一般較難達到「美國殘障法」的規定。

對上述商家，應幫助他們達到「美國殘障法」的要求，而非藉維法之名從中牟利。最新消息是：舊金山和洛杉磯的地檢官，正聯合控告一名專做上述「生意」的律師，希望能制止這種「職業維法人」的行為。

([email protected])

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