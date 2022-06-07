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勇士找到克制波士頓之法

金山人語

金州對波士頓第三場，本周三在波士頓舉行。 

第一場，勇士在第四節崩潰，輸16:40，柯瑞全場34分，但第四節只拿到4分；勇士崩潰之迅速，看得支持者心驚肉跳，且愈想愈怕，如果第二場仍擋不住波士頓的進攻，奪冠之路不堪設想。 

第二場，兩隊在上半場基本打成平手，但第三節形勢急轉直下，勇士贏35:14，波士頓也是迅速崩潰。第三節結束時，勇士領先23分，大局已定。 

第三場，戰局會如何？比賽移到波士頓，綠衫軍占主場之利；更重要的是，綠衫軍前三輪比賽，沒有出現過二連敗，換言之，每次輸球後，第二場必取回勝利；波士頓輸了第二場給勇士，第三場又必將取勝？

兩隊實力相當，所以今年的決賽，確是NBA史上一次重要對決。 

從第二場看，勇士在第一場大敗後，顯然找到克敵之法。 

在防守方面，勇士的重點是：封殺四名次要得分者。除了兩名主將泰托姆和布朗，波士頓四名次要得分者是霍福特、史馬特、懷特和威廉斯，四人第一場共得73分，第二場總共只得18分，包括霍福特2分、史馬特2分、威廉斯2分，懷特12分。勇士的防守，將四人得分從73分減至18分，這是贏球的最大關鍵；第三場，這四人如果拿不到40分以上，波士頓就很難贏球。 

勇士第二場加強防守，波士頓第一得分手泰托姆，全場仍有28分，但另一主力布朗，全場17投5中，而且第一節6投4中後，餘下三節在勇士加強防守之下，只11投1中，投失了10球。 

在進攻方面，勇士也找到破解波士頓全聯第一的防守。勇士向來少用擋拆進攻，但第二場一改常態，尤其是下半場，更反覆使用。進攻時，柯瑞或普爾控球，格林替他們擋人，柯瑞和普爾因此得機切入和攻籃，或找到三分球出手的空間。第三節，柯瑞三分球一開始命中，戰況就急轉直下，對波士頓不利，柯瑞這場三分球7投5中。 

如果波士頓有人上前夾擊柯瑞，柯瑞會將球傳給站在空位的普爾或維金斯。這樣簡單的擋拆，十分有效；其中的重點是，柯瑞只要得到一點幫助，就可找到投三分球所需的空間。第三場，要看波士頓如何破解。 

不過，勇士第二場也有一個大隱憂；柯瑞上場32分鐘，拿下29分。全隊得分太過依賴柯瑞，湯普森再次失靈，全場只得11分；維金斯得11分；普爾得17分，但最後的8分，都是垃圾時間投中的。勇士眼前面對的現實是：沒有固定的第二個得分力量，只靠柯瑞，難以保險，如果他投不中，或被貼身盯死，勇士就危險。

([email protected]

勇士 波士頓 柯瑞

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