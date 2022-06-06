「毒教材」與文革幽靈

山雨欲來風滿樓。第二次文化大革命是不是要來了？最近大陸「毒教材」事件如果讓你產生這樣的疑問，你不是唯一的例子。

與上一次文革不同，這次是真正文化領域的「大革命」。打頭陣衝鋒在最前頭的，不是穿綠軍裝戴紅袖章的紅衛兵小將，而是坐在屏幕後面敲打鍵盤的自媒體小編和網民。但是其意識形態和語言如出一輒。他們的大字報不是貼在街頭，而是貼在微信 上。他們要打倒的對象不是國內階級敵人，而是「境外敵對勢力」及其在華代理人。

所謂「毒教材」事件，是指中國的人民教育出版社出版的一套兒童數學教材，最近被爆出某些插圖有嚴重問題，包括「人物造型怪異醜陋、具有性暗示、崇洋媚外」等，被扣上「受境外勢力利用，毒害下一代心靈」等罪名。

問題曝光後，立即引發大陸網民文革式的大批判狂歡。他們的矛頭首先對準插畫作者，以「查三代」的精神，把負責這套教材繪畫設計的某美術工作室的每個成員本人，連同其所有家人的歷史，掘地三尺挖個底朝天，用放大鏡尋找任何一點點「漢奸」嫌疑。

回顧整個事件，會發現最特別之處在於，這套人教版「毒教材」並不是最新剛出版的。它在2013年左右就進入課堂，已經使用了將近十年。隨之而來的問題必然是「為甚麼過去十年都無事，偏偏現在出問題了？」

一種可能是，插畫上的某些細節過於細微，一般人極少會注意。疫情 期間大家都關在家裡，家長教師有更多時間細細翻閱教材，結果看出了大問題。

更有說服力的解釋是：這是為了政治的需要。在當今中國，一切都是政治。教材不是普通出版物，人教社更不是什麼野雞公司。能進入中國學校教材的內容，一定經過層層政治審查。

與其憤怒質問「誰畫的、懷有什麼目的？」不如深入追究是誰同意這些插畫進入教材。能做這樣決定的，必然不是普通人。

這些插畫是否適合進入兒童教材，當然可以爭議。但是已經用了近十年後，現在這個時間點突然被揪出來上綱上線，其背後原因，究竟是與最近中共高層政治鬥爭有關，抑或是為即將到來的與西方全面「脫鉤」政策做準備，還有待繼續觀察。

更令人不安的是，網民普遍以「唐氏兒」來嘲諷插畫上那些他們看來很醜陋的人物。一面高喊「保護孩子」，一面又把唐氏綜合症病患與醜陋畫等號，這是對特殊兒童不加掩飾的歧視。

雖然中國教育部 已表態教材必須整改，出版社也已道歉，但是「毒教材」風波並未過去，反而還在擴大。網民小編以「橫掃一切牛鬼蛇神」幹勁窮追猛打，將目標擴至其他出版物甚至波及字典，童裝品牌也不能倖免。任何不同意見都被扣上「為境外敵對勢力洗地」大帽子。

真正的恐怖，也許並不是文革又要來了。文革幽靈從未遠離這個國家。