我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

「毒教材」與文革幽靈

金山人語

山雨欲來風滿樓。第二次文化大革命是不是要來了？最近大陸「毒教材」事件如果讓你產生這樣的疑問，你不是唯一的例子。

與上一次文革不同，這次是真正文化領域的「大革命」。打頭陣衝鋒在最前頭的，不是穿綠軍裝戴紅袖章的紅衛兵小將，而是坐在屏幕後面敲打鍵盤的自媒體小編和網民。但是其意識形態和語言如出一輒。他們的大字報不是貼在街頭，而是貼在微信上。他們要打倒的對象不是國內階級敵人，而是「境外敵對勢力」及其在華代理人。

所謂「毒教材」事件，是指中國的人民教育出版社出版的一套兒童數學教材，最近被爆出某些插圖有嚴重問題，包括「人物造型怪異醜陋、具有性暗示、崇洋媚外」等，被扣上「受境外勢力利用，毒害下一代心靈」等罪名。

問題曝光後，立即引發大陸網民文革式的大批判狂歡。他們的矛頭首先對準插畫作者，以「查三代」的精神，把負責這套教材繪畫設計的某美術工作室的每個成員本人，連同其所有家人的歷史，掘地三尺挖個底朝天，用放大鏡尋找任何一點點「漢奸」嫌疑。

回顧整個事件，會發現最特別之處在於，這套人教版「毒教材」並不是最新剛出版的。它在2013年左右就進入課堂，已經使用了將近十年。隨之而來的問題必然是「為甚麼過去十年都無事，偏偏現在出問題了？」

一種可能是，插畫上的某些細節過於細微，一般人極少會注意。疫情期間大家都關在家裡，家長教師有更多時間細細翻閱教材，結果看出了大問題。

更有說服力的解釋是：這是為了政治的需要。在當今中國，一切都是政治。教材不是普通出版物，人教社更不是什麼野雞公司。能進入中國學校教材的內容，一定經過層層政治審查。

與其憤怒質問「誰畫的、懷有什麼目的？」不如深入追究是誰同意這些插畫進入教材。能做這樣決定的，必然不是普通人。

這些插畫是否適合進入兒童教材，當然可以爭議。但是已經用了近十年後，現在這個時間點突然被揪出來上綱上線，其背後原因，究竟是與最近中共高層政治鬥爭有關，抑或是為即將到來的與西方全面「脫鉤」政策做準備，還有待繼續觀察。

更令人不安的是，網民普遍以「唐氏兒」來嘲諷插畫上那些他們看來很醜陋的人物。一面高喊「保護孩子」，一面又把唐氏綜合症病患與醜陋畫等號，這是對特殊兒童不加掩飾的歧視。

雖然中國教育部已表態教材必須整改，出版社也已道歉，但是「毒教材」風波並未過去，反而還在擴大。網民小編以「橫掃一切牛鬼蛇神」幹勁窮追猛打，將目標擴至其他出版物甚至波及字典，童裝品牌也不能倖免。任何不同意見都被扣上「為境外敵對勢力洗地」大帽子。

真正的恐怖，也許並不是文革又要來了。文革幽靈從未遠離這個國家。

教育部 微信 疫情

上一則

罷免博徹思 標誌進步派對遊民、毒品氾濫也忍無可忍

下一則

「色彩演繹」油畫展 5華人畫家各具特色

延伸閱讀

《老物件情懷》外國名歌兩百首

《老物件情懷》外國名歌兩百首
馬州禁幽靈槍枝 持槍者30天內須註冊

馬州禁幽靈槍枝 持槍者30天內須註冊
端午節4大「開運法」特定時間洗澡 喝5杯水 財運一路發

端午節4大「開運法」特定時間洗澡 喝5杯水 財運一路發
紐約持槍太容易 檢警聯手宣戰

紐約持槍太容易 檢警聯手宣戰
槍案頻傳 聖他克拉拉縣議員促加強管制幽靈槍

槍案頻傳 聖他克拉拉縣議員促加強管制幽靈槍

熱門新聞

華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

2022-06-02 02:12

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒