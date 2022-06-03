上海終於解封了！

如果選一句話，來總結上海這場「清零」防疫大戲，解封當天一位上海街道居委會官員不經意的一句話，當是最恰切的：「你是我的臣民！」

疫情 並未完全結束，陽性確診沒有也根本不可能清零，但被禁錮兩多月的上海人已迫不急待想走出小區，走到陽光下、綠地上。解封，意味著特殊狀態告一段落，人們可以回歸往日正常的生活了。

但，過去數月手中掌控無限權力，說封誰家就封誰家、想破誰家門就破誰家門的居委會幹部，心理上還沒轉過彎來，看到有人走出小區便上前阻止，當被嗆「 政府就是人民的政府」時，脫口而出：「你是我的臣民！外面的人也是。」

不是因宮廷劇看多了，隨口冒出句台辭；也不是因對市府聲明不理解：上海從未封城 ，因此不能說解封，小區封閉是居委會幹的，但居委會是自治組織。而是因為，在權力的機器上，最微不足道的小螺絲釘也自認是機器一部分，是主宰者。任你怎麼說「政府是人民的政府」，但在掌權者內心深處，百姓都是該跪著的臣民，盡管他們自己也都在跪著。

「你是我的臣民」，道出權力體系的本質，也解釋了此次封城清零，何以會如此執迷不悟、一意孤行。

從無預警封閉小區及全城、鐵欄焊封樓門、破門入室抓人，到室內噴殺消毒、強行方艙隔離、醫院拒收急診等等，在在凸顯權力的囂張和傲慢，可恣意踐踏人的尊嚴和自由。這一切，皆因在權力者眼中，「你是我的臣民」。為達到我的目的，我想怎麼做就可以怎麼做。權力高於生命，政治大於科學，「君讓臣死，臣不敢不死」。

但，封城封不住頭腦，清零阻止不了思考。生活停擺，商店關門，公司倒閉，工人失業，供應鏈中斷，經濟停頓…，這一切，都迫使人們反思，為什麼我們的決策不是依據專家和科學，而是靠少數人拍腦門？為什麼不同的聲音被消音，為什麼即使善意的批評和質疑也被封殺？由一些不甘「苟存性命於亂世」的上海企業家在網上發布的一封公開信，「躺平清零，復工 不產，靜觀二十大」，是這一反思的初步結果。

公開信表示，解封復工，但不會復產，相反將裁撤部門，變賣資產，停止招聘，向海外發展。公開信同時提出七項訴求，包括改革政治體制，依法整治官員，釋放、平反政治犯與思想犯，保護私有財產，重新制憲，開放報禁黨禁，還權於民。

「你是我的臣民」，道出所有清零亂象的根由，現在，是做出改變的時候了，還權於民。

封城閉戶兩個月，上海人沒有虛度。

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