明天就是端午節，住矽谷如果還想買粽子應節，大概會吃到今生最貴的粽子。

朋友向一位台灣太太團購買粽子，對方問要南部粽還是北部粽，她要了南部粽，裹著台灣進口的粽葉，十分地道，內有豬肉香菇並且一整個鹹鴨蛋黃，配上香濡糯米，吃了很滿意，但一個就要六塊五美元，是生平最貴的一次。想訂更多送親友一家十個粽，打聽才知今年流行「送兩個就好，實在價格不菲。」

開車去送禮前先加油，一個粽約可買一加侖汽油，有的加油站一加侖更已漲至7美元以上，今年端午即景就是加最貴的油，去送最貴的粽子。

4月消費者指數比起2021年4月上漲6.3%，是聯準會目標（2%）的三倍。目前的通貨膨是美國40年來最嚴重的。紐約時報上月設計七個題目讓人作答，顯示各人受通膨影響並不一樣。題目包括：最近買車沒？買新車還是二手車？每周開多少哩？你旅行嗎？你吃素還是吃肉？每周外食多少次？有孩子上學嗎？讀公立還是私校？需托兒服務嗎？ 如果選的都是些「不利」的答案，你家所感受的通膨可能高達15%。

反向思考對抗通膨：別趕在這時買車、少出遠門、少上館子多在家裡吃素，都能勒緊褲帶。

官方出手對抗通膨更讓小老百姓昏倒。有人一聽說總統拜登 要和聯準會主席鮑爾 見面，還把財政部長葉倫找去，天真以為拜登要指示鮑爾升息別太猛，免得股市再雪崩下跌。

怎麼可能？拜登最高指導原則就是川普 做的事他都不做。川普對鮑爾照三頓罵，嫌他降息不夠低，罵說他簡直是比習近平更大的敵人，還問過幕僚如何把他自己任命的鮑爾炒掉。果然，拜登前兩天見鮑爾，只是要他該怎麼做就怎麼做，拜登要依照除川普以外其它總統的傳統，讓美國的中央銀行自行依專業下決定，總統不會干預。

為什麼還要見呢？ 主要仍是政治。每個美國人如今最大的關切就是荷包縮水，民主黨如今最大的關切則是期中選舉，害怕今年11月就連如今那一丁點眾議院的優勢都失去。很多人對升息是福是禍滿是懷疑，拜登既要大家知道「民之所欲，常在我心」 ，又要證明他和狂妄的前任總統作風不同，才會有了前兩天這場秀。

鮑爾5月已升息半個百分點，投資人害怕衰退，憂慮全顯在股市，6月和7月鮑爾說過還要同樣戲碼再演一次。美國失業率已降到3.6%，乃50年來最低。就數字而言，一人找工可以分到兩個工作。工資看漲，Covid 造成的產銷障礙仍在，又有俄烏戰爭來攪局，老百姓要看到物價回穩，不知要到幾時？

也許明年吃粽子時會有答案吧？

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