今年NBA總決賽，由金州勇士 對波士頓塞爾特人，本周四開打，勇士只要再贏四場，就可奪冠；毫無疑問，勇士全隊目前戰意高昂，對奪冠充滿希望。

勇士巨大的希望，對照於過去三年的挫折，特別顯出意義。2019年，勇士在總決賽輸了給多倫多；湯普森受傷，然後養傷兩年半，直到今年初，才能復出；同年暑假，杜蘭特出走，放棄勇士，改投籃網，勇士王朝瓦解星散。今年初，湯普森復出，但柯瑞 和格林又分別受傷；直到季後賽 開打，「三核心」才再次合壁。三年壓抑，鬱悶至深，因此到了季後賽，終於爆發出強大戰意。

勇士的希望，又反映在被輕視的屈辱上。不少人不看好勇士，認為勇士難以再續2015、2017和2018三次奪冠的高度。球評巴克利，就一直認為勇士難以奪冠；杜蘭特之捨勇士而他投，正因為不看好勇士；更有甚者，著名的統計預測網站538，季後賽開打時，預測勇士只有7%奪冠，到了現在，勇士進總決賽，這個網站仍認為，勇士只有17%奪冠，波士頓則高達83%。這些屈辱，成為勇士不勝無歸的鬥志來源。

勇士的希望，是在季後賽中逐漸建立的。柯瑞、湯普森和格林的三劍合壁，在三輪比賽中逐漸磨合，恢復2019勇士瓦解前的水平；第二輪，勇士受灰熊重大挑戰，就是靠「三核心」的經驗克敵。

勇士的希望，還建立在普爾、維金斯和魯尼的崛起。第一輪對金塊，勇士爆發出3.0版本的「致命五人」陣容，即柯瑞、湯普森和格林、再加上維金斯和普爾。勇士2015奪冠時，以革命性的球風顛覆NBA，那時的五人陣容被稱為「致命五人」；2017和2018，杜蘭特加盟，成為致命五人的2.0版本。

26歲中鋒魯尼，今年季後賽爆發，第二輪對灰熊第六場，抓下22個籃板球；第三輪對小牛時，攻守保持生涯最高點，他的爆發，讓勇士籃下力量得到飛躍的提升。

今年27歲的維金斯，2019加盟勇士，在陣三年，直到今年才正式爆發；他的三分球，使柯瑞、湯普森和普爾的三分球連線更強大；更重要的是，他成為防守大將，第三輪對小牛時，成功防守小牛巨星唐西奇。勇士總決賽對波士頓，他維金斯將是防守波士頓巨星泰勒姆的主力。

勇士的希望，除了反映在全隊和個別隊員身上(特別是湯普森)，還反映在整個球壇和全社會之中，因為球壇一直渴望見到勇士2015年革命性球風的再現，而全社會三年來一直為疫情所困，抑鬱苦悶，與勇士三年壓抑相同，現在勇士有望再建王朝，大有一掃苦悶之勢。