第二修正案應與時俱進

從曼哈頓地鐵 到水牛城超市，從南加華人教會到德州小學，大規模槍擊 案成為近期美國新聞的黑色主旋律。有人說，美國疫情真的結束了，美國人的生活正在恢復常態，就連槍擊案也「恢復常態」。這話固然過於冷酷，但也說出令人悲哀的實情。

每次大規模槍擊案後，都會引發關於控槍的激烈辯論，但又每次都不了了之。從總統到平民都在問「為什麼」，但是沒有人知道答案。直到下一次槍擊案再來臨，如此循環往復。

墮胎和控槍，在別的國家可能不是大問題。但是在美國，兩者都是很大的事情，大到觸及許多人的神經，足以讓整個國家都捲入無休止爭論的程度。這是由這個國家的歷史和國情所決定的。

論及控槍，就會遇到一個繞不開的障礙，叫做「第二憲法修正案」。反對控槍只要抬出這個大帽子，一句「擁槍是憲法賦予的權利」，就足以給任何哪怕讓最溫和的控槍企圖扣上「違憲」大帽子。美國控槍難上加難，與第二修正案如同天條般的存在有很大關係。

憲法賦予民眾擁槍權，應該得到保障。但是也應該看到，第二修正案是230多年前的產物。當時的背景是美國建國之初，軍隊主要都是民兵組成，平時為民，戰時為兵。所以必須立法讓民兵能合法地將自己的武器帶回家裡，以便他們在接到命令時能帶上武器迅速集合就地組成軍隊。而且當時的槍械很原始，殺傷力有限，與現在的大威力自動武器完全不同。

時代在進步，現在的社會與200多年前已有很大不同。第二修正案也有必要與時俱進。拜登 總統也說「第二修正案不是絕對的」。如果絕對不能有任何改變，那就不是憲法，而變成宗教教義。

此外，第二修正案只是一個綱要性指導文件，沒有具體細則。它只規定民眾可以「做什麼」，沒有說明應該「怎麼做」。民眾的擁槍權受第二修正案保護。但是第二修正案的精神需要通過具體法律條文來落實。民眾在怎樣條件下的擁槍才是合法的，擁槍之後可以做什麼、不可以做什麼，都有賴於聯邦、州和地方法律來規定。這方面，各級立法者均大有可為。在保護民眾擁槍權的同時，通過完善的立法達成有效控槍，完全可能。

必須承認，在美國要完全禁槍是不可能的。自第二修正案立法後200多年以來，槍械文化已經深深植入美國的基因，成為美國人生活的一部分。第二修正案不僅在立法的當時，而且在今天也仍有進步意義，應該肯定。正如有人指出，擁槍是美國開國先賢賦予民眾武力反抗暴政的權利。即使有一天美國墮落到民主自由和司法獨立制度完全失效，政府淪為獨裁暴君，人民仍有拿起武器反抗政府的最後選擇。

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