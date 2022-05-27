我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

川普與大取代理論

金山人語

本月發生在紐約州水牛城的槍殺案，讓「大取代」（The Great Replacement ）理論再次浮上台面。當地警長說，持槍闖進黑人超市大開殺戒的白人青年，是「一個內心、靈魂和思想裡充滿仇恨的人」，他在網上發表的充滿種族主義言論的文章，對大取代理論推崇備至。此案致十人死亡多人受傷，死傷者大多是黑人。

一般認為，大取代理論最早由一位法國作家在十年前提出。有關白人種族至上主義的言論和行徑，從來都不是新話題，但進入21世紀後，由於大批中東穆斯林和非洲移民湧進歐洲，引起一些白人的恐慌。他們擔憂新移民的湧入，不僅增加社會負擔、降低生活品質，還會破壞傳統的生活秩序及基督教文明傳統，甚至，本土白人佔人口多數的優勢及其對社會與政治的掌控，最終也可能讓給非白人，是謂「大取代」。

近年，大取代觀點已在歐洲及紐、澳等白人主導地區廣為流行。在美國，藉助川普參選總統，及保守媒體煽動宣傳，大取代理論幾乎已成為右派反移民團體的共同綱領。FOX電視台主持在全國新聞直播中，就曾公開為大取代理論張目。

2017年維州右翼團體的大示威，大取代理論成了公開口號，三K黨和新納粹主義者舉著「你們不能取代我們」、「猶太人不能取代我們」、「奪回美國」等標語牌，向川普和希特勒致敬。示威中，一白人青年曾駕車輾死反示威者，時為總統的川普沒有譴責肇事兇手，反而稱「兩邊都有好人」。 

川普不是大取代理論的始作俑者，但近年美國白人種族主義甚囂塵上，反少數族裔、反外來移民情緒高漲，以及伴隨新冠疫情而起、至今仍蔓延不絕的仇恨亞裔風波，皆因川普的推波助瀾而加劇加重。期中選舉迫近，川普正躍躍欲試重返政治舞台中心，亞裔社區不能不提高警覺。

大取代理論的危害在於，它把許多社會與政策爭議，簡化為族群問題，用牽怒於外來移民的作法，轉移對經濟、教育、就業、社服等政策的辯論。川普六年前參選，正是藉此製造恐慌，煽動對立，從中漁利。

一般民眾在遭遇生活困難時，也很容易接受這種理論。無論是就業、升學機會減少，政府資源緊縮，對新興科技的陌生，或是對未來的擔憂和恐懼，都可能轉化為對外來者的仇恨與憤怒，認為是移民搶走了他們的機會，擠佔了他們的份額。移民對這國家的貢獻被無視，相反，倒成了在他們眼中的「生存威脅」。

慎防川普食髓知味，故技重施。水牛城白人青年槍殺案傳遞的警訊，不可輕忽。

([email protected])

川普 移民團體 亞裔

上一則

爭平權丟工作後 49人舊將卡普尼克試訓突襲者

下一則

「想和少女性交易」警方假廣告釣魚 59歲男上鉤

延伸閱讀

前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」

前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」
川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？

川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗
喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖