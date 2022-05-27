本月發生在紐約州水牛城的槍殺案，讓「大取代」（The Great Replacement ）理論再次浮上台面。當地警長說，持槍闖進黑人超市大開殺戒的白人青年，是「一個內心、靈魂和思想裡充滿仇恨的人」，他在網上發表的充滿種族主義言論的文章，對大取代理論推崇備至。此案致十人死亡多人受傷，死傷者大多是黑人。

一般認為，大取代理論最早由一位法國作家在十年前提出。有關白人種族至上主義的言論和行徑，從來都不是新話題，但進入21世紀後，由於大批中東穆斯林和非洲移民湧進歐洲，引起一些白人的恐慌。他們擔憂新移民的湧入，不僅增加社會負擔、降低生活品質，還會破壞傳統的生活秩序及基督教文明傳統，甚至，本土白人佔人口多數的優勢及其對社會與政治的掌控，最終也可能讓給非白人，是謂「大取代」。

近年，大取代觀點已在歐洲及紐、澳等白人主導地區廣為流行。在美國，藉助川普 參選總統，及保守媒體煽動宣傳，大取代理論幾乎已成為右派反移民團體 的共同綱領。FOX電視台主持在全國新聞直播中，就曾公開為大取代理論張目。

2017年維州右翼團體的大示威，大取代理論成了公開口號，三K黨和新納粹主義者舉著「你們不能取代我們」、「猶太人不能取代我們」、「奪回美國」等標語牌，向川普和希特勒致敬。示威中，一白人青年曾駕車輾死反示威者，時為總統的川普沒有譴責肇事兇手，反而稱「兩邊都有好人」。

川普不是大取代理論的始作俑者，但近年美國白人種族主義甚囂塵上，反少數族裔、反外來移民情緒高漲，以及伴隨新冠疫情而起、至今仍蔓延不絕的仇恨亞裔 風波，皆因川普的推波助瀾而加劇加重。期中選舉迫近，川普正躍躍欲試重返政治舞台中心，亞裔社區不能不提高警覺。

大取代理論的危害在於，它把許多社會與政策爭議，簡化為族群問題，用牽怒於外來移民的作法，轉移對經濟、教育、就業、社服等政策的辯論。川普六年前參選，正是藉此製造恐慌，煽動對立，從中漁利。

一般民眾在遭遇生活困難時，也很容易接受這種理論。無論是就業、升學機會減少，政府資源緊縮，對新興科技的陌生，或是對未來的擔憂和恐懼，都可能轉化為對外來者的仇恨與憤怒，認為是移民搶走了他們的機會，擠佔了他們的份額。移民對這國家的貢獻被無視，相反，倒成了在他們眼中的「生存威脅」。

慎防川普食髓知味，故技重施。水牛城白人青年槍殺案傳遞的警訊，不可輕忽。

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