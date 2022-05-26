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10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

拜登的哀 柯爾的怒

金山人語

朋友說，唯一覺得集權國家也有可取之處，就是美國發生濫殺的時候。德州小學槍聲又起，19個小學生及兩個老師冤死槍下。拜登總統發表談話，年事已高又剛從亞洲歸來，他沉痛的聲音更顯哀傷，最後他問了很多次「為什麼？ 」拜登是美國乃至全世界最有權勢的人，卻只能像個普通老爺爺一般抓著過往行人狂問「Why 」。朋友的話莫非有幾分道理？

集權國家裡，合理的槍枝控管不會被50個參議員杯葛一直沒法通過。像樣的國家也不會讓某個產業的遊說團體在國會暢行無阻，和議員討價還價。

朋友說的是氣話。再怎麼樣，民主自由都勝過集權獨裁。但民主的結果，九成美國人都支持的槍管法居然敗在「全國步槍協會NRA」的組織手下。這組織於1871年由兩個南北戰爭的老兵創辦，起初志在消遣，在科學立足點上推動步槍射擊活動，也曾支持過一些槍管法。

時代往前邁進，組織作法也變了，它走政治途徑左右政策，宣稱有數百萬會員的NRA花錢不手軟，2020年的預算就有兩億五千萬。它拿來遊說的錢，曝光的即有數百萬，其它看不見的，給政治人物捐款或者是化為個人捐獻的錢難以追蹤。反對槍管法的人也不是隨便叫叫，他們搬出憲法第二修正案，說憲法賦予國民攜帶武器的權利，毋需政府監督。

Sandy Hook小學濫射案死了20個小一學生，步槍協會被大家罵翻，主席拉皮耶說，如果按他們那一套，小學有荷槍實彈的人保護，悲劇就不會發生啦。可見雙方分歧有多麼大。

勇士隊總教頭柯爾(Steve Kerr)一番話， 很多人覺得比拜登更有力。他捶著桌子說受夠了，他再也不要無助地只為受害者默哀了事，這種事不容再發生，美國人的安全不能被50個不肯替大家著想、只想維護自己權位的參議員所把持 。他指名共和黨在參議院的頭頭Mitch  McConnell莫再閃躲責任，戀棧權位，而要為所當為。

德州小學濫射凶手在18歲生日時去買兩把槍，就像你我買新手機一樣。拜登說買槍如此容易根本就是錯，又說他從亞洲飛回時在空軍一號上聽到噩耗，一直在想，為什麼美國成為全世界濫射最嚴重之地？為什麼Sandy Hook小學死那麼多人以後這十年，美國又發生9百多次校園槍擊案？ 為什麼？

拜登自己也曾白髮送黑髮，他說父母送別子女，就像靈魂被挖掉一塊那麼痛。

但是我們選總統不是要他來陪大家一起哭、一起禱告的，這角色由教堂牧師來做即可。如果總統都只能哀哭問天，那這個體制病太重了，誰來當總統都一樣，也都沒用！

([email protected])

拜登 德州 參議員

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