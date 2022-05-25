1966年6月，中國文化大革命正式揭幕。文革之初，幾乎所有歌曲都被冠上封（封建主義）、資（資本主義）、修（修正主義）的帽子，一律禁唱。當時只能唱三首歌：「東方紅」、「三大紀律、八項注意」和「國際歌」。

且慢，「中華人 民共和國國歌」呢？抱歉， 國歌也禁唱，原因無他，國歌歌詞作者田漢被「打成反革命」，作品全部被禁。

1949年9月，中共 主導的「中國人民政治協商會議第一屆全體會議」通過決議，把抗戰歌曲「義勇軍進行曲」定為「國歌」。1966年禁唱國歌，沒有經過任何法律手續。這是中共或曰中國政府，第一次霸凌中國國歌。

1966至1978年，中國國歌沒有歌詞。

1966年至今，50多年過去，中國國歌不久前再次遭難，其歌詞第一句「起來，不願做奴隸的人們」，在中國社交媒體上，被網警刪掉。又一次國家對國歌的霸凌。

有2000多萬人口的上海新冠疫情失控，並因政府的「清零政策」封城 。封城引起市民普遍缺乏包括食物在內的民生物資，以及患重病者因為沒有檢測結果無法及時就醫而死亡等事件，引發民怨。老百姓用國歌歌詞「起來，不願做奴隸的人們！」在網絡上表達不滿，很快被封殺。

2000年初，新冠在中國爆發之初，武漢吹哨者李文亮醫生的遭遇引發眾怒，民眾也在網上以這句歌詞表達不滿，同樣被封殺。

中國國歌「時運不濟，命運多舛」，絕非這幾次。

國歌歌詞作者田漢是中國著名左派文人，中共建政後任文化部藝術局局長，他並沒有因「左派文人」而免遭迫害。和田漢一起關押的難友陽翰笙回憶：田漢「因有糖尿病而有時小便掉地，看管其之造反派逼田漢趴在地上飲掉自己的小便」。田漢1968年被迫害致死，身邊無一家人。1970年，去世兩年的田漢被「鞭屍」，當時中國大規模批鬥「田漢、周揚、夏衍、陽翰笙『四條漢子』」。

田漢所作國歌歌詞，沒有因文化大革命在1976年結束而恢復。1978年，中共組織創作小組另撰國歌歌詞，經全國人大批准在全國傳唱。1982年，中國國歌才恢復使用田漢的歌詞。

「中華人民共和國國歌」最初是1935年電影「風雲兒女」的主題歌「義勇軍進行曲」，作曲者聶耳。聶耳1935年23歲時不幸在日本溺亡。如果他活到文革，非常可能和田漢同樣遭遇。

最新消息是：「國際歌」在中國也被禁了，就是因為「國際歌」號召大眾：「起來，饑寒交迫的奴隸……」。

中共說了很多年四個自信：道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。從封禁國歌和國際歌來看，哪有絲毫自信。

回溯中國國歌的歷史，令人感嘆：一部國歌史，竟是一段悲歌史。

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