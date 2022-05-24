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無論對手是誰 勇士奪冠機會大

金山人語

勇士直落三贏小牛，只要再贏一場，就可進總決賽，勇士進總決賽已無懸念。

波士頓周一晚大勝邁阿密102:82，雙方以2:2打成平手，因此要戰至第七場，才能分出勝負。勇士的總決賽對手是誰？筆者認為，無論對手是誰，勇士的贏面都比較大；看來，球壇正熱烈討論的「金州王朝」可能真會成為事實。

一，值得注意的是，無論對手是波士頓或邁阿密，勇士都有主場之利，而主場之利就可能決定勝負。勇士今年的季後賽，已比賽14場，其中8場是主場，勇士全贏；6場是客場，勇士贏3輸3，包括輸了1場給丹佛金塊、以及輸了2場給灰熊。總決賽仍是七場制，其中四場在舊金山進行，勇士占了主場之利，贏面大。

二，勇士全隊和個別隊員，狀態提升至最佳水平。勇士已賽14場，平均每場得114.5分，超過波士頓和邁阿密；平均每場籃板球44.5個，也超過波士頓和邁阿密。勇士先發五人，柯瑞、湯普森、維金斯、格林和魯尼，配合良好，季後賽經驗遠超波士頓和邁阿密；終場五人，教頭柯爾多用普爾代魯尼，更能提高得分機會。

個別隊員方面，高6呎7吋和重197磅的維金斯，22日對小牛的一戰，打出生涯代表作，得27分，12籃板，還在第四節中段、面對巨星東契奇猛力灌籃，贏得球壇一片叫好之聲，稱之為「全年最佳灌籃」。

今年26歲、已有七年NBA經驗的魯尼，最近四場才真正闖出名堂；對灰熊的第六場，拿下驚人的22個籃板球；對小牛的第二場，攻下個人生涯最高的21分。一攻一守都寫進NBA歷史。

當然，柯瑞和格林仍是領軍人物；柯瑞今年季後賽平均每場得27.1分(平均4個三分球)；格林平均每場得8分、7.1籃板和6.1助攻，攻守全面。

三，勇士今年射手多，柯瑞平場每場27.1分、湯普森19.5分、普爾18.9分、維金斯15.9分；這四人都擅投三分球，全隊平均每場投中13.7個，投球分散，使對手防不勝防。勇士往往在第三節發威，在比分上超前或追平，為什麼能夠如此？其中一個原因正是三分球的爆發，只要有一兩人突然神準，就可逆轉戰局。

四，勇士今年季後賽的防守也比前出色，平均每場籃板球44.5個，格林7.1個、魯尼7.1個、維金斯6.9個。季後賽的防守，特別注重對球星的防守，例如維金斯因為防守巨星東契奇，因此而一戰成名。如果勇士的總決賽對手是波士頓，維金斯的防守對象可能就是新星泰托姆，那將是決定勝負的重要防守。

勇士 波士頓 季後賽

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