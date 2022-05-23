人工智能：遊戲結束了？

七○年代末中國改革開放之初，曾非公開放映過美國科幻片「未來世界」。影片講述未來科技高度發達年代，野心家建立一座機器人科技遊樂場，邀請世界各國政要來參訪，暗中策畫用高度仿真機器人把真人「調包」替換掉，以實現他通過機器人控制世界的陰謀。

1976年出品的「未來世界」在美國反應平平。但是在當時中國引起不小轟動。剛走出「文革」的中國人首次通過銀幕看到外面的世界是怎樣的。

來自大陸的朋友可能還記得「新概念英語」(New Concept English)。這套教材在八○年代風靡一時，英語學生人手一冊。它的編者、英國教育學家L.G.亞歷山大也是一位科幻小說 作家，代表作有「超級大腦」，講述陰謀家企圖利用具有超強人工智能 電腦來控制人類的冒險故事。

「未來世界」和「超級大腦」屬有關人工智能(AI )的早期科幻作品，都提出這樣一個問題：「如果人工智能達到與人類智能一樣甚至更強的程度，人類應該如何面對」？

如果你覺得考慮這樣的問題還為時過早，那麼最近這樣一條新聞可能需要引起你的注意：Google旗下的DeepMind公司宣布，已經接近實現達到人類智能水平的AI人工智能技術。

英文媒體在報導這則消息時用了「遊戲結束了！」(Game is Over)這樣聳動的標題，並不過分。這項成果足以成為AI科技史上里程碑，具有深遠意義。

傳統上把AI分成「弱人工智能」和「強人工智能」(又稱通用人工智能）兩大類。前者只能處理單一特定任務。後者具有與人類一樣的智力水平，能完成任何類型任務，且能通過「圖靈測試」。

如果DeepMind公司2014年研發的圍棋AI「 AlphaGo」打敗人類冠軍，標誌著弱人工智能取得突破，那麼這家公司現在正處在強人工智能取得突破的邊緣。

從人臉識別到自動駕駛到廣告精準投送，AI已經能做很多事。目前AI和人類是合作關係，AI主要用於幫助人類更好地完成工作。但是如果有一天AI突然意識到自己的力量，意識到自己比人類還強大，是否還願意服從人類？科幻作品中描述的噩夢真的會來臨嗎？

媒體報導AI科技最新成就時也不無憂慮地指出，AI發展到一定程度後，其行為可能無法預測，並且人類可能無法將它關閉。

值得注意的是，當前大紅大熱的馬斯克對AI前景持悲觀論。他曾在2019年與馬雲的對話中指出，人工智能可能造成人類文明終結。其他場合他也說過，人工智能若不加約束，等於「召喚惡魔」。

從樂觀方面看，AI可以替代人類做很多事，並能做得更好。例如像球場裁判和法庭審判，如果用AI代替，可以將人類主觀錯誤影響減到最低，做到更加公正。

如果AI能達到人類智力水平，那麼人和機器的最主要區別就在於人有感情而機器沒有。但是如果科技再進一步發展到AI也能產生感情呢？描寫機器人愛上人類的科幻小說，好像早已經有了。