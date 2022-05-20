近日，一則北大學生群聚抗議的視頻在網上流傳。

事情起因，是校方為防疫緣故，在宿舍區建了一道牆，限制學生流動，但允許教師進出。學生感到不公平，於是集會抗議，當場有人憤怒拆毀封鎖牆。

此事並非發生在海淀主校園，但事涉北大學生的行動，與過去一樣，對政府對民眾仍是敏感話題。媒體接觸的學生和教師，雖願發表看法，但都不願也不敢具名，以避免麻煩。

上海封城 ，封不住市民悠悠之口，大叔大媽甚至公開與大白叫陣，政府對此睜隻眼閉隻眼。北大則不同。不只因在皇城根下，更因這裡一直是塊「是非之地」。多事之秋，有關北大的任何風吹草動，總格外引人關注。也因此，北大學生抗議的視頻很快被消失了。

「六四 」學潮後，北大表面上一直風平浪靜，最近一次成媒體焦點，是四年前。當時，一群學生自發成立的「馬克思主義學會」，或因對課堂教學不滿，或因對現實不解，要自己尋找「原教旨馬克思主義」，而且還要付諸行動，踐行馬克思主義理論與底層工農運動現實相結合的傳統，到深圳支持正在罷工的佳士公司工人，與工人兄弟一起上街示威。

舉牌示威的行動馬上被取締，連「馬克思主義學會」也一併被「清洗」了，帶頭的學生被約談處分，雖然名義上學會還在，但換了另一群學生。靠馬克思主義旗幟起家、並視其為理論基礎的制度，卻不允許學生自學馬克思學說，頗讓人不解。

回顧中國百年歷史，北大一直是「帶風向的」。五四運動發端於北大，雖對五四的「賽先生」「德先生」口號人們有不同看法，但都承認，五四運動是近代中國走上世界的第一步。五四讓眾多西方思想湧入中國，這其中，就包括馬克思學說。

當時，北大圖書館 長李大釗，創立了中國最早的馬克思研究會，與歷史教授陳獨秀一起，在學生中宣揚共產主義。毛澤東當年曾專門到北大圖書館打工，就是為學習馬克思學說。1921年，中國共產黨成立，李、陳、毛相續成了中共精神領袖和實際領導者，由此改變了中國歷史進程。

文化大革命席捲全國，北大又成風暴眼。江青多次到北大傳達聖意，指導運動。由北大教師署名的大字報，被毛封為全國第一張馬列主義大字報，由此開啟打倒對手的殘酷鬥爭。

革命走向了自己的反面，昨日替天行道的大旗，今日卻成禁忌。馬克思主義仍要學，但不能獨立探討。如同電影中革命烈士都是唱著「國際歌」走上刑場的，但上海封城，國際歌竟成了禁歌。這背後，都是同樣的邏輯。

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